Samba Urgente abre pré-carnaval de Brasília no Setor Bancário Sul

O coração de Brasília será o palco de uma das festas mais aguardadas do pré-carnaval de 2026. No dia 8 de fevereiro, o movimento cultural Samba Urgente coloca nas ruas o bloco "Faz Amor Urgente", transformando o Setor Bancário Sul em um verdadeiro reduto da folia brasiliense. O evento, que ocorre das 14h às 22h, reafirma o compromisso do coletivo com a ocupação do espaço público e o fortalecimento do turismo local.

Embora a programação seja totalmente gratuita, os interessados devem garantir a entrada antecipadamente via plataforma Sympla, uma vez que a capacidade é limitada a 5.100 pessoas para garantir o conforto e a segurança de todos.

A iniciativa vai além do entretenimento, funcionando como um motor para a economia criativa do Distrito Federal. Segundo Victor Angeleas, um dos integrantes do grupo, o foco é proporcionar uma experiência acolhedora e coletiva, permitindo que foliões de diversas regiões administrativas desfrutem da cidade com tranquilidade.

O Samba Urgente, que nasceu despretensiosamente em 2018 a partir de encontros entre amigos músicos, consolidou-se rapidamente como uma das forças do carnaval da capital. Desde 2019, o bloco integra o calendário oficial da cidade, contando com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) para realizar edições históricas que reúnem multidões.

No palco, a diversidade rítmica é a marca registrada. A formação atual do coletivo conta com 16 profissionais, incluindo músicos que dominam vozes, cordas e percussão, como Arthur Fernandes Nobre, Márcio Marinho e Lene Black. O repertório é um passeio pela identidade brasileira, fundindo o samba e o choro — raízes do projeto — a gêneros como axé, frevo, funk e carimbó.

Com um currículo que inclui colaborações com ícones como Leci Brandão, Roberta Sá e Mestrinho, o Samba Urgente promete entregar uma performance de alta qualidade técnica e emocional, reforçando por que se tornou um pilar indispensável da cultura urbana de Brasília.

Serviço

Bloco: Faz Amor Urgente

Data: 8 de fevereiro de 2026

Horário: das 14h às 22h

Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso pelo Sympla

Capacidade: até 5.100 pessoas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/bloco-faz-amor-urgente/3291217

Local: SBS Quadra 02, estacionamento atrás do Bloco A (Ed. Sede I do Banco do Brasil) – Asa Sul – Brasília (DF)

Instagram: @sambaurgente