Destinos próximos a Brasília são refúgio para quem quer fugir do carnaval

Fevereiro é sinônimo de carnaval para muitos brasileiros, mas, para outros, o feriado é a chance de desacelerar. Em meio ao Cerrado, o brasiliense já conhece bons refúgios para trocar a folia pelo descanso — e o Correio reuniu algumas opções para quem prefere tranquilidade em meio ao período carnavalesco.

Um dos destinos mais procurados por quem busca silêncio, paisagens preservadas e contato direto com a natureza é a Chapada dos Veadeiros. Declarado em 2001 como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, há 230km de Brasília, é conhecido por preservar nascentes, cursos d'água, rochas pré-históricas e é ideal para quem quer fugir da serpentina e se conectar com a natureza.

Com duas áreas de acampamento e cinco trilhas, o parque oferece estrutura para receber visitantes no feriado. Os percursos atendem a diferentes níveis: a trilha amarela, com cerca de 11km (ida e volta), é indicada para os mais experientes e passa por áreas de antigo garimpo, pelo Salto do Rio Preto e por cachoeiras. A trilha vermelha, de mesma distância e inclinação mais leve, cruza cursos d'água e a Cachoeira das Cariocas. Já a trilha azul, com 850 metros (ida e volta), leva ao Córrego Preguiça. A entrada para todas as visitas custa R$ 49, com direito a meia-entrada conforme a legislação.

As cidades próximas também contam com belezas naturais. O Vale da Lua, na área rural de Alto Paraíso, é considerado uma das principais atrações da região. As formações rochosas e cachoeiras com piscinas naturais, poços, cavernas e fendas chamam a atenção dos aventureiros. O acesso é por uma trilha de cerca de 600 metros, com taxa de R$ 50 por pessoa para entrada.

Para quem quer estender a estadia na cidade e aproveitar todas as maravilhas naturais disponíveis, a Pousada Manhã de Sol conta com quartos de solteiro, casal, família e adaptados para pessoas com deficiência. Com café da manhã incluso, a diária para duas pessoas é R$ 560.

Para quem procura um espaço especial para descansar a mente, o Paraíso dos Pândavas Yoga Resort é o ideal. Com espaço para retiros, café da manhã vegetariano e acesso gratuito para três cachoeiras exclusivas, a diária para um casal no carnaval é a partir de R$ 380.

Tradição e lazer

Tradição na hotelaria de Pirenópolis, a Pousada dos Pireneus contará com decoração de carnaval especial por toda a pousada. Além do descanso e tranquilidade durante a estadia, no dia 15 o bloco de carnaval Zé Pereira passará pela pousada, com confecção de máscaras, desfile de fantasia e baile de carnaval para quem quiser aproveitar. Para os que preferirem descansar, a pousada ainda oferece o Rio da Preguiça, piscina aquecida, sauna e jantares temáticos todos os dias. No carnaval, as diárias estão a partir de R$ 1.611.

Outra opção de descanso e folia em um só lugar é no Quinta Santa Bárbara Eco Resort. Com 5 mil m² de área de lazer, o local conta com piscina, salão de jogos, sauna, sala de massagem, bar da piscina e restaurantes. Para quem quiser pular carnaval, o resort vai promover concurso de fantasia, blocos vão passar por lá no sábado e uma festa na piscina vai animar o domingo. Os hóspedes que quiserem participar poderão trocar o abadá por 2kg de alimentos que serão doados para instituição de caridade. As diárias com meia pensão casal saem a partir de R$ 1.500.

Quem quiser curtir o carnaval nos hotéis, mas sem participar da folia, pode escapar para as dezenas de cachoeiras espalhadas pela região. Na trilha da Cachoeira do Coqueiro, é possível curtir duas cachoeiras interligadas — Coqueiro e Garganta — com trilhas pavimentadas com menos de 200 metros, piscinas naturais e espaço amplo para a família. O local conta com restaurante e aceita pets. O acesso custa R$ 50, e crianças até 5 anos não pagam.

Com 42 metros de queda, a Cachoeira do Rosário impressiona mesmo durante o período chuvoso. Com piscinas naturais, gruta atrás da cachoeira, trilhas e sombra em árvores centenárias, o trajeto tem 1.800 metros no total, ida e volta. O ingresso custa R$ 70.

Refúgio natural

A 80 km de Brasília, Formosa também é uma opção para quem busca contato com a natureza no feriado. O Parque Municipal do Itiquira funciona das 9h às 17h e abriga o Salto do Itiquira, considerada a cachoeira mais alta do Brasil com acesso facilitado. O percurso principal tem 450 metros em terreno pavimentado e leva à queda d'água de 168 metros.

Para quem prefere uma caminhada mais longa, a Trilha do Salto do Itiquira tem 2,44km (ida e volta), é autoguiada e passa pelos mirantes da Serra e do Salto, com duração média de três horas. A entrada custa R$ 20, com direito a meia-entrada conforme a legislação.

Para quem procura uma opção mais tranquila, o Eco Park Chapada Indaiá é o destino ideal para famílias, casais e grupos de amigos que procuram descansar em meio à folia. A principal atração da pousada, que conta com chalés, suítes e casas completas, é a trilha de 4,5km que passa por sete cachoeiras até o topo do Salto do Itiquira. O local também conta com piscina, parquinho e café da manhã. O valor da diária é a partir de R$ 350 a depender da acomodação escolhida e quantidade de hóspedes.

A cidade ainda conta com outras belezas naturais, como a Fazenda Lajedo, que tem cachoeiras, espaço para camping e restaurante com comida caseira. A entrada é no valor de R$ 25, e o almoço, à vontade, R$50, com agendamento prévio. Para acampar, a diária também é R$ 50. Outra opção é a cachoeira do JK, com entrada por R$ 30 com a trilha completa.

Tranquilidade

Para quem prefere fugir das cidades movimentadas, Olhos D'Água, em Alexânia (GO), a pouco mais de 100km de Brasília, encanta pelo clima tranquilo e acolhedor. Na cidade, a Pousada Casa da Lu oferece chalés equipados para quem busca descanso durante o carnaval. Localizada a cerca de 200 metros da praça central — onde se concentram bares, restaurantes e lojinhas de artesanato —, a pousada conta com piscina aquecida e aposta em uma experiência confortável e sossegada. As diárias custam a partir de R$ 400.

Na Pousada Cachoeira do Ouro, o folião pode escolher desde uma visita rápida até uma hospedagem completa. A visita à Cachoeira do Ouro é feita de terça a domingo, das 8h às 18h, por R$ 15. Para quem quer curtir o resto do dia no local, o ingresso com um almoço caipira incluso custa R$55 por pessoa. E para aqueles que preferem aproveitar o conforto e a tranquilidade do local, a hospedagem com café da manhã, almoço caipira e acesso exclusivo à cachoeira está R$ 800 para três diárias.