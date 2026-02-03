Projeto Mulher Ativa: aulas práticas gratuitas para moradoras de Samambaia

As aulas terão início em 21 de fevereiro em aulas semanais realizadas no Complexo Cultural de Samambaia - (crédito: Caio Gomez)

Por meio do Projeto Mulher Ativa, o Instituto Acolher disponibiliza 50 vagas de educação profissional, voltadas à mulheres moradoras de Samambaia em vulnerabilidade. As aulas terão início em 21 de fevereiro com aulas semanais realizadas no Complexo Cultural de Samambaia, e a previsão de encerramento é 4 de abril. As inscrições podem ser feitas por meio do Instagram.

Dentre as opções de curso disponíveis estão marketing digital, com 20 vagas; secretariado, com 20 vagas; e radialista e locução, com 10 vagas. O objetivo do Instituto Acolher é capacitar as mulheres por meio da educação prática, com imersão em uma rádio comunitária da cidade para as alunas do curso de radialista e locução.

“A iniciativa não se resume apenas a aulas técnicas, mas busca o fortalecimento da autonomia das participantes, contribuindo para a geração de renda e a redução das desigualdades sociais na região", comenta Doria Feitas, coordenadora do projeto.

Cronograma

Abertura (21/02): Apresentação das participantes, orientações e aula inaugural.

Aulas Regulares: Ocorrem nos dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03, cobrindo temas técnicos e práticos de cada área.

Encerramento (04/04): Entrega de certificados, palestra educativa e momento de confraternização.

Serviço



Projeto Mulher Ativa – Capacitação Profissional

Complexo Cultural de Samambaia (Samambaia - DF);

Aos sábados, de 21 de fevereiro a 04 de abril de 2026;

Inscrições de 2 a 15 de fevereiro pelo Instagram: @mulherativaprojeto.