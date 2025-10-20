Rota Viva Veadeiros é um novo caminho de bem-estar e espiritualidade

Rota busca descentralizar o olhar sobre o destino, ainda muito focado nas famosas cachoeiras e no ecoturismo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Na Chapada dos Veadeiros, onde histórias de ETs e fadas se tornaram símbolo, o céu e a terra parecem se tocar. Pensando na ideia de experimentar novas atividades, o Correio conheceu de perto a Rota Viva Veadeiros, que busca descentralizar o olhar sobre o destino, ainda muito focado nas famosas cachoeiras e no ecoturismo, e valorizar a dimensão espiritual e as manifestações místicas que fazem parte da cultura local.

Com uma curadoria que reúne sugestões de terapias holísticas e experiências sensoriais, a iniciativa se despega do turismo tradicional e mostra outras maneiras de se conectar com a região. Para quem deseja explorar essa diversidade, o site da Rota Viva Veadeiros oferece um caminho completo para essa imersão de bem-estar, onde o visitante pode construir a sua própria programação.

A Associação Chapada dos Veadeiros está presente em todo o processo de seleção dos indicados para a construção desse roteiro, com mais de 90 associados, entre eles estão terapeutas, guias, pousadas, restaurantes, cervejarias artesanais, fazendas com produção local, além de opções para aventuras radicais.

A presidente da Associação dos Terapeutas da Chapada dos Veadeiros e taróloga, Marinice Vieira, destacou que a Rota Viva Veadeiros abrange corpo, mente, alma e espírito. Segundo ela, a proposta é criar um espaço onde visitantes possam se reconectar consigo mesmos e com a natureza, unindo todas as práticas terapêuticas existentes na Chapada.

"A Rota Viva Veadeiros é um destino onde o bem-estar é um dos maiores pilares. A ideia é unir tudo que é terapêutico na Chapada. Então, o visitante pode vir para fazer um retiro espiritual, ou trabalhos terapêuticos individuais, atendimentos especializados, além das aventuras na natureza", destacou ela, que, como taróloga, realiza consultorias de caminhos de vida, voltadas a orientar se a pessoa está seguindo sua missão, alinhada ao seu propósito e caminhando na direção certa.

Autoconhecimento

Essa diversidade se combina para atrair quem busca autoconhecimento e conexão com o lugar. Uma das opções é a aromaterapia, realizada por Claudia do Valle, que há 27 anos pesquisa e desenvolve os Florais do Cerrado, uma linha de essências que atua no campo energético e emocional das pessoas, tratando a ansiedade, estresse, insônia, humor, libido

"Os florais servem para alinhar e harmonizar o nosso duplo etérico, pois a doença antes de aparecer no corpo físico, ela se estabelece no nosso corpo energético. O floral vai atuar no duplo etérico, no corpo emocional, no corpo mental e na nossa reconexão com a essência da alma". Com essências que tratam a ansiedade, estresse, insônia, humor, libido, menopausa e mais diversos sintomas.

Claudia acredita que a cura começa quando o indivíduo retoma o contato com a própria essência. "A doença está nos avisando que estamos desconectados de nós. Assim, eu desenvolvi vários tipos de florais. Eu queria levar para as pessoas uma maneira de cura sem precisar fazer uma sessão terapêutica com alguém, por meio da perfumaria, tanto com florais quanto com cristais".

Outra abordagem presente na rota é a hipnose terapêutica, conduzida pela terapeuta Cristiane Tavares, que busca desmistificar o processo. "Existem muitos mitos sobre hipnose. A gente conhece muito aquela hipnose de palco, que não tem nada a ver — essa é uma hipnose terapêutica. A hipnose é um estado natural do ser humano, um estado de foco e relaxamento, em que a pessoa fica consciente", explica. Segundo ela, o método tem auxiliado especialmente quem sofre com ansiedade. "Alguns, enxergam mudanças na primeira sessão. A pessoa precisa querer e estar disposta a ter esse relaxamento", completa.

Há quem acredite que os cristais presentes no solo da região potencializam o poder de cura. Entre as experiências oferecidas, há a terapia de consciência energética, conduzida por Patrícia Lima, que utiliza cristais, aromas e leitura intuitiva para acessar o campo vibracional do paciente. "Através do uso dos cristais, aromas e leitura intuitiva, realizo uma leitura do campo energético e trago informações sobre como as energias estão influenciando a sua vida", conta.

A terapeuta holística Izamara Meyer também faz parte desse circuito de autocuidado e oferece sessões de limpeza energética com cones chineses, técnica usada para remover energias negativas e equilibrar os chakras. "Quem vier à Chapada e participar da Rota encontrará diversas oportunidades de autoconhecimento, autocura e autotransformação", afirma.

Estruturação e promoção

Um dos principais apoiadores do projeto é o Sebrae-GO, que tem investido na estruturação e promoção da rota de bem-estar da Chapada dos Veadeiros. A coordenadora estadual de turismo do Sebrae-GO, Priscila Vilarinho, destacou que o objetivo é fortalecer a identidade do destino para reconhecimento no mercado nacional e internacional.

"Nós formatamos essa rota de bem-estar para embalar o que esse território tem de diferencial competitivo em relação a outras Chapadas do Brasil. Estamos trabalhando para consolidar esse posicionamento no mercado, como a maior rota de bem-estar do país e, futuramente, do mundo. Fizemos uma curadoria das experiências e atrativos turísticos da região e criamos um catálogo para apresentar em feiras de turismo", afirmou Priscila.

































