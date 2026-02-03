Sem a presença de representantes do GDF, Câmara Legislativa abre os trabalhos para 2026

A primeira sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que abriu os trabalhos para o ano de 2026, aconteceu sem a presença de representantes do Governo do Distrito Federal (GDF), como é de praxe.
A tradicional mensagem do Executivo foi enviada à Casa, mas não foi lida em plenário. A mensagem, à qual o Correio teve acesso, trouxe resultados das ações do governo na área da saúde, segurança pública, economia, educação, mobilidade, entre outras.
“Nosso compromisso com Brasília é inatacável”, disse o documento, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e endereçado ao presidente da Casa, Wellington Luiz. “Os desafios são muitos, no entanto, maior é nossa disposição para superá-los. (…) Após anos à frente da Capital Federal, reafirmo minha convicção de que o espírito colaborativo e o diálogo institucional são a base do êxito desta gestão”, continuou a mensagem.
Não houve votação de proposições, mas a palavra foi dada aos líderes. Falaram o deputado Chico Vigilante (PT), Fábio Félix (PSOL), Paula Belmonte (PSDB) e Gabriel Magno (PT). O líder do MDB na Câmara, deputado Iolando (MDB), e o líder do governo na Câmara, deputado Hermeto (MDB), não fizeram uso da palavra na tribuna.
