A cidade pertinho de Brasília famosa pelo santuário de cachoeiras

Em "Piri", a Rua do Lazer dispõe de variados bares e restaurantes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Pirenópolis, em Goiás, se consolidou como um dos destinos mais procurados do Centro-Oeste brasileiro, e não é por acaso. A cidade, tombada como Patrimônio Nacional, une a beleza de sua arquitetura colonial preservada com a exuberância da natureza do Cerrado, oferecendo uma experiência completa a poucos quilômetros de Brasília e Goiânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O charme do local se revela em um simples passeio a pé. As ruas de pedra do centro histórico convidam a uma viagem no tempo, com seus casarões coloridos, ateliês de arte e lojas de artesanato. O ponto de partida para muitos é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos cartões-postais da cidade, reconstruída após um incêndio em 2002.

Leia Mais

Outro ponto de encontro é a Rua do Lazer, que fica fechada para carros durante a noite. Ali, os visitantes encontram uma grande variedade de bares e restaurantes que servem desde a tradicional culinária goiana, com pratos como o empadão goiano e o arroz com pequi, até opções da cozinha internacional.

Cachoeiras para todos os gostos

A natureza ao redor de Pirenópolis é um convite à aventura. A região é famosa por suas inúmeras cachoeiras, com opções para todos os tipos de viajantes, desde famílias com crianças até os mais aventureiros. A maioria das quedas d'água está localizada em propriedades privadas, que cobram uma taxa de entrada para manutenção e acesso.

Cachoeira do Abade: tem uma excelente estrutura, com trilhas suspensas, mirantes e um restaurante. É ideal para quem busca mais conforto e segurança.

Cachoeiras Bonsucesso: Um complexo com diversas quedas menores, perfeitas para um banho relaxante. O acesso é fácil e próximo ao centro da cidade.

Cachoeira do Lázaro e de Santa Maria: Localizadas dentro da Reserva Ecológica Vargem Grande, oferecem poços profundos e águas cristalinas em meio a uma vegetação preservada.

Cachoeiras dos Dragões: São oito quedas d'água em uma trilha mais longa, que exige mais disposição. O local é parte do Mosteiro Zen Budista Eisho Ji e atrai quem busca contato intenso com a natureza.

Além dos mergulhos, a cidade respira cultura. Anualmente, a Festa do Divino Espírito Santo atrai milhares de pessoas para as famosas Cavalhadas, uma encenação teatral ao ar livre que representa a luta entre mouros e cristãos. O evento é um dos pontos altos do calendário cultural de Goiás.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.