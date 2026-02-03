InícioCidades DF
ASSALTO

Dois são presos após perderem controle de carro roubado na Asa Norte

Um dos homens, de 21 anos, foi encontrado escondido em uma árvore. A PMDF identificou que o agressor tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, entre outros crimes

O veículo roubado foi encontrado na altura da 102 na contramão de uma via - (crédito: PMDF)
O veículo roubado foi encontrado na altura da 102 na contramão de uma via - (crédito: PMDF)

Dois homens foram presos na Asa Norte nesta segunda-feira (2/2), após perderem o controle de um carro que haviam roubado minutos e fugido a pé. A equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou um dos autores, de 21 anos, escondido em uma árvore, enquanto o outro homem, de 27 anos, foi localizado com o celular e cartão bancário da mulher dona do veículo. Os dois investigados possuem antecedentes criminais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Vídeo: Quadrilha furtava caminhonetes em estacionamentos de hospitais no DF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A busca aos criminosos começou após os policiais militares, durante patrulhamento no bairro, encontrarem o carro abandonado e ligado, com os pneus furados, na contramão da via de ligação da CLN 102 com o Eixo W Norte. Testemunhas da batida apontaram que o mais jovem dos criminosos teria subido na árvore para se esconder da polícia. 

Veja a dinâmica da prisão:

 

Ao verificar o veículo, os policiais encontraram uma balaclava, utilizada para roubar o veículo. A vítima, de 28 anos, relatou que o carro, do modelo Fiat Toro, havia sido levado poucos minutos antes da prisão do criminoso, quando dois encapuzados surpreenderam a mulher e pediram pela chave na SQN 114. O celular, o cartão de crédito e o carro foram devolvidos à moradora da Asa Norte.

Leia também: Fúria ao volante: conheça cinco sinais de um motorista agressivo

Foi verificado que o agressor de 21 anos tinha passagens por crimes graves, incluindo roubos reiterados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, fuga de pessoa presa e um mandado de prisão em aberto. Após a prisão do homem mais velho, identificaram que ele também tinha antecedentes por ameaça e envolvimento com entorpecentes.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 03/02/2026 15:42
SIGA
x