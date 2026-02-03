Dois são presos após perderem controle de carro roubado na Asa Norte

O veículo roubado foi encontrado na altura da 102 na contramão de uma via - (crédito: PMDF)

Dois homens foram presos na Asa Norte nesta segunda-feira (2/2), após perderem o controle de um carro que haviam roubado minutos e fugido a pé. A equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou um dos autores, de 21 anos, escondido em uma árvore, enquanto o outro homem, de 27 anos, foi localizado com o celular e cartão bancário da mulher dona do veículo. Os dois investigados possuem antecedentes criminais.

A busca aos criminosos começou após os policiais militares, durante patrulhamento no bairro, encontrarem o carro abandonado e ligado, com os pneus furados, na contramão da via de ligação da CLN 102 com o Eixo W Norte. Testemunhas da batida apontaram que o mais jovem dos criminosos teria subido na árvore para se esconder da polícia.

Veja a dinâmica da prisão:

Ao verificar o veículo, os policiais encontraram uma balaclava, utilizada para roubar o veículo. A vítima, de 28 anos, relatou que o carro, do modelo Fiat Toro, havia sido levado poucos minutos antes da prisão do criminoso, quando dois encapuzados surpreenderam a mulher e pediram pela chave na SQN 114. O celular, o cartão de crédito e o carro foram devolvidos à moradora da Asa Norte.

Foi verificado que o agressor de 21 anos tinha passagens por crimes graves, incluindo roubos reiterados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, fuga de pessoa presa e um mandado de prisão em aberto. Após a prisão do homem mais velho, identificaram que ele também tinha antecedentes por ameaça e envolvimento com entorpecentes.