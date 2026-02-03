InícioCidades DF
Polícia aponta ligação de quadrilha de furto de caminhonetes com facção do RJ

Ao todo, 53 caminhonetes de alto padrão foram furtadas no DF em 2025. Após os crimes, os veículos eram desmanhcados para venda ilegal de peças ou trocados por droga

Quadrilha furtava caminhonetes em estacionamentos de hospitais no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indicam que a facção Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, identificou e passou a fomentar o esquema criminoso de furto de caminhonetes de luxo no DF. Segundo o delegado da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos I (DRFV I), a facção teria enxergado no crime um nicho altamente lucrativo e passou a incentivar a atuação do grupo, que operava de forma estruturada e interestadual.

“Há fortes indícios de que o Comando Vermelho identificou esse nicho de atuação e vem patrocinando, fomentando e incentivando a prática desses crimes, sendo um dos principais destinatários do lucro obtido por meio desse ecossistema criminoso”, afirmou o diretor da DRFV I, delegado Konrad Rocha.

As caminhonetes furtadas, principalmente dos modelos Toyota Hilux e SW4, eram trocadas por drogas ou desmontadas para a comercialização de peças no mercado clandestino, tanto em lojas físicas quanto em plataformas virtuais.

A organização criminosa atuava em praticamente todas as regiões administrativas do Distrito Federal, com maior incidência em áreas nobres, como o Plano Piloto. Os criminosos escolhiam previamente os alvos e o momento da ação, priorizando locais como estacionamentos públicos próximos a hospitais, onde sabiam que as vítimas permaneceriam por longos períodos.

Em 2025, foram registrados 53 furtos de caminhonetes no DF. A investigação apontou, ainda, que o esquema tinha ramificações interestaduais, com conexões entre Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Ceará. A PCDF cumpriu 43 mandados de prisão, entre preventivos e temporários, nesta terça-feira (3/2). Até o momento, 37 pessoas foram identificadas e presas, sendo que seis seguem foragidas. 

Por Ana Carolina Alves
postado em 03/02/2026 17:02
