Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos até esta quarta (4/02)

A Carreta de Mamografia, iniciativa da Fundação Laço Rosa, segue oferecendo exames gratuitos até amanhã. O exame é uma ferramenta capaz de detectar o câncer de mama em estágios iniciais. Nesta terça-feira (3/02), ela se encontra na Rodoviária e, amanhã, estará em frente ao Congresso Nacional.
Para realizar o exame, é necessário se inscrever pelo site, por meio de formulário. A organização ressalta que as vagas são limitadas. Dessa forma, o cadastro não garante a vaga.
Podem se inscrever mulheres a partir de 40 anos, beneficiárias do Sistema único de Saúde (SUS), que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses. Mulheres abaixo de 40 anos, beneficiárias do SUS, também podem participar, contanto que tenham pedido médico ou indicação clínica.
Após o cadastro, os critérios para seleção de beneficiárias são idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de inscrição. A equipe da Fundação Laço Rosa entrará em contato com as mulheres contempladas via WhatsApp para confirmar o agendamento e indicar data e horário de exame.
Confira o cronograma da carreta:
- 3/1 (terça-feira): Rodoviária, Eixo Monumental - Das 09h às 18h
- 4/2 (quarta-feira): em frente ao Congresso Nacional - Das 09h às 16h
