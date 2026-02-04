Família que resgatou gato vítima de maus-tratos pede ajuda para o tratamento

Animal está com dor e bastante debilitado. Em uma consulta prévia, constatou-se que se trata de uma lesão grave - (crédito: Arquivo pessoal)

Mais um caso de maus-tratos a animais em situação de rua mobiliza protetores no Distrito Federal. Em Planaltina, um gato foi resgatado após ser encontrado se arrastando em uma pista da Vila Nossa Senhora de Fátima, em 27 de janeiro. Levado ao Hospital Veterinário Público de Brasília (Hvep), o felino passou por um raio-x, que identificou duas balas, possivelmente de chumbinho, alojadas na coluna e na perna dele. O animal, apelidado de Simba, precisa fazer uma cirurgia, além de necessitar de internação prévia, pois não consegue se alimentar nem realizar necessidades básicas, como urinar.

"Quando o resgatei, achei que ele tinha sido atropelado. Mas a situação é ainda pior. Simba foi atingido por tiros de chumbinho e deixado na rua para morrer", conta Maria Janete de Souza, 35 anos, que o acolheu. Mesmo sem condições financeiras, por já cuidar de oito felinos, a moradora de Planaltina e a família dela se dispuseram a dar lar temporário ao animal, até que ele se recupere e possa ser adotado.

"Quem tem nos ajudado muito é um veterinário da cidade, que nos primeiros momentos atendeu Simba gratuitamente e colocou sondas para garantir sua nutrição. Por causa desse profissional, o gatinho não morreu. Mas precisamos de ajuda com os demais procedimentos, como a cirurgia e a internação", detalha Maria. No momento, o gato não consegue movimentar as patas traseiras.

Segundo Maria Janete, aguardar para fazer os procedimentos com um ortopedista no Hvep é arriscado, em vista da superlotação. "É preciso dormir na fila para conseguir, ao menos, ser chamado para uma avaliação", lamenta. Sobre a autoria dos maus-tratos sofridos por Simba, ainda não há informações. "Vamos pedir as câmeras dos vizinhos para tentar identificar. Dependendo, faremos a denúncia", comenta a protetora.





Quem quiser ajudar a família a arcar com os gastos da cirurgia de Simba pode fazer doações por meio de uma vaquinha on-line, clicando aqui. A Polícia Civil ressalta a importância de denunciar casos de maus-tratos a animais. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, opção 0, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.