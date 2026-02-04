InícioCidades DF
AGRESSÃO

Mulher é agredida em frente a distribuidora em Águas Claras

O caso ocorreu no dia 29 de janeiro e foi registrado por câmeras de segurança. O agressor desferiu o golpe, fazendo com que a vítima caísse ao chão

Mulher é agredida com soco em frente a distribuidora de bebidas em Águas Claras - (crédito: Cedido ao Correio)
Uma mulher foi agredida com soco por um homem em frente a uma distribuidora de bebidas em Águas Claras. A violência foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que, após uma discussão, o agressor desferiu o golpe, fazendo com que a vítima caísse ao chão. Veja:

O caso ocorreu no dia 29 de janeiro, mas as imagens só vieram a público nesta terça-feira (3/2). Logo após a agressão, pessoas que estavam próximas se aproximam para prestar ajuda à mulher, que aparece visivelmente abalada com a situação. O agressor, por sua vez, permanece no local, discutindo com testemunhas.

De acordo com moradores da região, o homem seria um catador de materiais recicláveis que costuma circular por Águas Claras. Nas imagens, ele aparece segurando um saco de latas no momento da agressão.

Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que os agentes patrulharam em busca do agressor, mas não o localizaram no dia da ocorrência. 

Ana Carolina Alves

Repórter

Por Ana Carolina Alves
postado em 04/02/2026 10:58 / atualizado em 04/02/2026 10:59
