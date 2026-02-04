Detran-DF ganha 167 novas viaturas para reforçar fiscalização e serviços

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou 167 novas viaturas ao Departamento de Trânsito (Detran-DF), nesta quarta-feira (4/2), na Praça do Buriti. Os veículos novos foram adquiridos com o investimento de R$ 24,5 milhões. A medida faz parte do processo de renovação da frota utilizada em atividades administrativas, de policiamento e de fiscalização de trânsito, com o intuito de ampliar a eficiência dos serviços prestados à população.

Ao todo, o órgão adquiriu 109 novas viaturas destinadas à fiscalização de trânsito, sendo 63 caminhonetes, 32 motocicletas, oito caminhões, quatro empilhadeiras e duas vans. Com relação às atividades administrativas, foram locados 58 automóveis, que terão o custo anual de R$ 2,2 milhões.

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), participou da solenidade e declarou que as novas viaturas têm relação direta com a segurança viária e com a preservação de vidas. “Prometemos uma frota que vai melhorar a segurança da população. O Detran faz muitas blitze educativas, mas também precisa proteger a cidade, especialmente com relação às mortes no trânsito”, disse.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, explicou que a entrega faz parte de uma estratégia para integrar as pastas. “O governo tem feito todos os esforços para fortalecer as instituições de segurança. Viaturas novas e modernas aprimoram o trabalho, e quem ganha é a população do Distrito Federal”, ressaltou.

O diretor-geral do Detran-DF, Marcu Antônio Bellini, disse que a modernização da frota impacta no dia a dia dos agentes e servidores. “Com as caminhonetes, teremos uma operacionalização melhor, porque elas permitem transportar equipamentos para fiscalização. As motocicletas garantem atendimento mais rápido, os caminhões e empilhadeiras são usados em ações de fiscalização e remoção de veículos, e as vans dão suporte às atividades administrativas e aos programas de educação de trânsito”, citou.