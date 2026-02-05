Prédio onde elevador despencou estava embargado desde agosto de 2023

O prédio residencial onde um elevador despencou e deixou duas pessoas feridas, na Colônia Agrícola Samambaia, estava embargado desde agosto de 2023, por irregularidades na obra. Segundo a Secretaria DF Legal, o endereço foi alvo de diversas ações fiscais nos últimos anos. De acordo com a pasta, o edifício recebeu um auto de embargo por falta de licenciamento da obra e uma intimação demolitória de todos os andares construídos a partir do quarto pavimento.

Apesar das determinações, os responsáveis pelo prédio continuaram descumprindo as ordens. Em maio de 2024, a fiscalização aplicou duas multas de R$ 68.758,70 cada pelo descumprimento do embargo e da intimação demolitória. Em dezembro do mesmo ano, foi elaborado um laudo de descumprimento do embargo, confirmando a continuidade das irregularidades.

Após o acidente registrado nesta terça-feira (3/2), a DF Legal retornou ao local, na última quarta. Diante das informações sobre o ocorrido, a fiscalização aplicou outras duas multas, desta vez no valor de R$ 137.517,40 cada, novamente pela continuidade do descumprimento do embargo e da intimação demolitória.

Caso

O acidente, que aconteceu na última terça-feira (3/2), deixou uma mulher e um homem feridos. A mulher sofreu trauma moderado em uma perna e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava consciente, orientada e em estado estável. O homem bateu a cabeça, mas recusou o transporte para o hospital. Os outros seis ocupantes não tiveram ferimentos.

Segundo relato das vítimas, o elevador estava entre o segundo e o terceiro andar quando os oito ocupantes ouviram um forte barulho. Em seguida, o equipamento caiu até o primeiro subsolo do prédio. Os militares do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada de todos.

O síndico do Residencial Mirante Park, Bruno Vieira, informou que o elevador tem capacidade máxima para seis pessoas ou 450 quilos, mas estava com oito ocupantes no momento do acidente. Ele afirmou ainda que a manutenção do equipamento estava em dia, com a última vistoria mensal realizada em 19 de janeiro.

Dados

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), apenas em janeiro deste ano, foram registradas 84 ocorrências classificadas como “pessoa prensada em elevador” e “pessoa presa ou confinada em elevador”. O levantamento aponta que, em 2025, o número de atendimentos chegou a 1.101, superando os registros de 2024, que somaram 865 casos.