Bloco das Montadas traz a cantora Gretchen para agitar o domingo de carnaval

O Bloco das Montadas vai conduzir a folia no domingo de carnaval, em 15 de fevereiro, na plataforma Carnaval Monumental, na área externa do Museu Nacional da República. Realizada pelo coletivo Distrito Drag, o grupo vai agitar o dia dos foliões com atrações a partir das 13h. Entre os nomes que vão subir ao palco estão a cantora Gretchen, Lia Clark, Ane Êoketu, Igor Mirái, Pri Arêba, DJ Patty Peronti e a Banda das Montadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Victor Baliane, responsável pela apresentação no palco e pela direção artística, contou que, neste ano, o coletivo vai celebrar as rainhas do pop, o que motivou o convite à cantora Gretchen como uma das atrações. “Ela marcou a nossa música em várias décadas. E agora celebra um boom nas redes sociais com o hit Freak Le Boom Boom, totalmente viralizado. A diva é o nosso meme ambulante e muito amada pelo público”, explicou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com o objetivo de colorir ainda mais a festa, o Bloco das Montadas convocou um elenco de drag para realizar os shows durante a tarde do domingo de carnaval. A folia vai contar com as artistas Avellaskis, Ayobambi, Cookie B, Elloá Negrinny, Harley Pocstar, Kim Mahara, Larissa West, Naomi Leakes, Pérola Negra e Piper Impéria.
O Bloco mistura os gêneros do pop com axé, samba, pagode, funk, tecnobrega e música eletrônica. “Vamos, mais uma vez, colorir Brasília e ver muita gente dançar e se divertir na festa mais democrática da nossa cultura”, disse Ruth Venceremos, produtora cultural e uma das criadoras da atração.
A proposta da atração continua a de ser uma festa gratuita, irreverente, popular, segura, com respeito à diversidade e espaço para o público de todas as idades. A estrutura do bloco conta novamente com o Espaço Acolher, que disponibiliza atendimento psicológico e de assistência social, destinados ao públicos e que dão suporte a campanhas educativas de prevenção à violência durante o carnaval.
O Bloco das Montadas tem um espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs), com mobilidade reduzida e cadeirantes, para que esta parcela do público tenha visibilidade do palco, mais conforto e autonomia. A área ocupada pela atração disponibiliza banheiros acessíveis. Para facilitar a comunicação, intérpretes de Libras vão estar no palco e uma equipe de apoio fica disponível para atender às diversas necessidades do público.
Em 2019, 2020, 2023 e 2024, a atração foi eleita, por voto popular, como o melhor bloco pelo CB Folia, realizado pelo Correio Braziliense.
Serviço:
O quê: Bloco das Montadas 2026
Data: 15 de fevereiro (domingo), às 13h
Onde: Na área externa do Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul)
Entrada gratuita