Brasiliense de 17 anos é aprovada em Direito na Universidade de Coimbra

*Por Thamires Pinheiro — A estudante brasiliense Lisa Costa, de 17 anos, moradora de Águas Claras, foi aprovada para o curso de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, uma das instituições de ensino mais tradicionais e reconhecidas da Europa. A conquista chegou em um momento de transformações na vida da jovem, que deixou o Distrito Federal e se mudou recentemente com a família para Basileia, na Suíça.

A mudança ocorreu no fim de janeiro e, pouco mais de uma semana depois, veio a notícia que alterou os planos da estudante: a aprovação em Coimbra.

O resultado foi recebido com emoção pela família. Lisa conta que a notícia chegou de forma inesperada. “Foi uma surpresa enorme. Eu nem me lembrava de que o resultado sairia naquele dia. Quando percebi, fiquei muito feliz e acabei me emocionando bastante. Foi um daqueles momentos inesperados que marcam a vida”, relata.





A candidatura à universidade portuguesa não fazia parte de um plano inicial. Segundo a estudante, a decisão de tentar Coimbra surgiu de forma recente e quase casual. “Eu nem acreditava que fosse possível ser aprovada. Coimbra foi a última universidade para a qual me candidatei, por incentivo de um amigo, quase como um ‘desencargo de consciência’. Justamente por isso, a aprovação foi ainda mais especial”.

O momento ganha ainda mais significado porque Lisa completa 18 anos nesta semana. Recém-formada no ensino médio e vivendo em um novo país, ela descreve o período como desafiador. “A mudança de país, o contato com uma nova cultura e o afastamento temporário da vida acadêmica trouxeram inseguranças, medo e ansiedade. Ainda assim, com o apoio da minha família e dos meus amigos, consegui manter o foco e seguir firme nos meus objetivos.”

Reconhecida pela tradição no ensino jurídico, a Universidade de Coimbra mantém forte influência na construção do pensamento jurídico em países de língua portuguesa.

Para a família, o período é de orgulho. Para Lisa, começa uma fase de adaptação cultural e amadurecimento pessoal. “Eu diria para outros jovens não se limitarem pelo medo ou pela dúvida de não serem suficientes. Muitas vezes, as maiores oportunidades surgem quando menos esperamos. Vale a pena tentar, persistir e confiar no próprio caminho”, ressalta a jovem.

