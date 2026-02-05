Ibaneis participa de abertura do curso de formação de novos policiais penais no DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu, nesta quinta-feira (5/2), à solenidade de abertura da segunda etapa do curso de formação de 179 novos policiais penais. O evento ocorreu no auditório do Complexo da Polícia Civil e marcou o início da preparação final dos profissionais que irão reforçar o sistema penitenciário do DF. Desde 2019, o GDF nomeou 1.333 policiais penais.

Esta é a primeira turma de 2026 do Curso de Formação Profissional da Polícia Penal do DF. Os policiais serão divididos em quatro turmas para cumprir 210 horas-aula ao longo de 45 dias. Após a conclusão, os participantes estarão aptos a exercer atividades práticas e teóricas da carreira, incluindo o porte de arma. A etapa é a última fase da formação dos servidores, que concluíram o primeiro curso em 2023 e foram nomeados em dezembro de 2025. A formação busca preparar os profissionais para atuar no reforço da segurança das unidades prisionais e no processo de ressocialização dos internos.

Durante o evento, o governador destacou a atuação da categoria no combate ao crime organizado e na ressocialização de pessoas privadas de liberdade. “Quando me perguntam por que o crime organizado não se cria em Brasília, eu dou exemplo de como a nossa Polícia Penal faz um trabalho de excelência. Trabalha com segurança, mas pensa também na ressocialização”, afirmou o governador.

Para ele, a responsabilidade dos profissionais é ampliada diante do tamanho da população carcerária do Distrito Federal, que soma cerca de 17 mil apenados. “É uma situação muito difícil, porque são 17 mil apenados [nas unidades prisionais do Distrito Federal], e, no Brasil, das 5.400 cidades, 3.770 não têm uma população desse tamanho. Vejam só a responsabilidade do trabalho que vocês desenvolvem”, ressaltou.

“Primeiro, houve uma evolução muito grande da carreira, seja na questão salarial, seja nas garantias de trabalho, na melhoria dos equipamentos e na entrega de bons equipamentos, para que eles possam realizar um trabalho que talvez seja um dos mais duros dentro do nosso sistema policial, que é cuidar daqueles que já estão apenados”, completou.

O governador ainda mencionou a articulação junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a criação do Fundo Penitenciário e o reajuste salarial da categoria. “A criação do fundo vai estruturar o sistema penitenciário. É uma lei de reestruturação que encerra essa história de os policiais penais serem tratados apenas como subcategoria, passando a ter condições de trabalho cada vez melhores”, disse.

A vice-governadora Celina Leão também ressaltou o papel estratégico da Polícia Penal no controle das unidades prisionais. “Aqui no Distrito Federal não temos facções telefonando das cadeias, porque temos essa categoria. Acredito no sistema prisional produtivo, em que o interno possa trabalhar”.