Vídeo: enxurradas arrastam motociclistas após temporal

Dois motociclistas foram arrastados pelas enxurradas após fortes chuvas provocarem alagamentos em diferentes pontos de Ceilândia, na tarde desta quinta-feira (5/2). As cenas foram registradas por pessoas que passavam pelos locais no momento dos incidentes. Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No setor P. Sul, um dos motociclistas foi socorrido por populares. Nas imagens, ele aparece agarrado à motocicleta, na tentativa de impedir que o veículo fosse levado pela força da água. Apesar do susto, a ajuda de quem estava no local permitiu a retirada da moto da enxurrada.

Em outro ponto, perto da Unidade de Pronto Atendimento I (UPA I) de Ceilândia, servidores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) prestaram auxílio a um motociclista que também era levado pela correnteza. Os trabalhadores conseguiram ajudá-lo a atravessar a pista e a chegar a um local seguro.

Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que equipes atuam continuamente na manutenção e desobstrução das redes de esgoto e drenagem em Ceilândia. Segundo a companhia, serviços específicos para a região serão executados de forma imediata. “Os bueiros da QNN 38 e vias próximas são monitorados e classificados como pontos de atenção, passando por mapeamento para ações preventivas”, afirmaram. A Novacap acrescentou que há um cronograma permanente de limpeza, manutenção e desobstrução em andamento para reduzir novos episódios durante o período chuvoso. Ainda de acordo com a empresa, está prestes a ser publicado um edital para contratação dos projetos de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial urbana em Ceilândia e nos setores L, G, H e J de Taguatinga.