Bueiros transbordam e água invade casas em Ceilândia

O transbordamento de bueiros durante a forte chuva desta quinta-feira (5/2) provocou alagamentos e prejuízos na QNN 38, em Ceilândia, segundo relatos de moradores. A força da enxurrada abriu bocas de lobo e fez com que a água invadisse residências da quadra, problema que, segundo a comunidade, se repete há anos sempre que chove com mais intensidade.
Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que equipes atuam continuamente na manutenção e desobstrução das redes de esgoto e drenagem em Ceilândia. Segundo a companhia, serviços específicos para a região serão executados de forma imediata. “Os bueiros da QNN 38 e vias próximas são monitorados e classificados como pontos de atenção, passando por mapeamento para ações preventivas”, afirmaram.
A Novacap acrescentou que há um cronograma permanente de limpeza, manutenção e desobstrução em andamento para reduzir novos episódios durante o período chuvoso. Ainda de acordo com a empresa, está prestes a ser publicado um edital para contratação dos projetos de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial urbana em Ceilândia e nos setores L, G, H e J de Taguatinga.
