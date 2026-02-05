Bueiros transbordam e água invade casas em Ceilândia

A força da enxurrada abriu bocas de lobo e fez com que a água invadisse residências da QNN 38 - (crédito: Cedido ao Correio)

O transbordamento de bueiros durante a forte chuva desta quinta-feira (5/2) provocou alagamentos e prejuízos na QNN 38, em Ceilândia, segundo relatos de moradores. A força da enxurrada abriu bocas de lobo e fez com que a água invadisse residências da quadra, problema que, segundo a comunidade, se repete há anos sempre que chove com mais intensidade.

Morador da região, Marcos Antônio Machado, de 56 anos, afirma que a casa da mãe já foi atingida diversas vezes. “Já é a oitava vez que enche toda de água. É só chover forte que as bocas abrem, a água fica alta e entra tudo”, relatou.

Além dos danos materiais, os moradores reclamam do contato direto com água contaminada. “O que mais tem aqui é água suja. É rato, gato e cachorro morto, tudo desce com a enxurrada”, afirmou Marcos. Segundo ele, o sistema de drenagem não comporta o volume de água que desce da região da Guariroba. “A manilha é pequena, não dá conta. A água levanta as bocas de lobo e não tem por onde descer”, explicou.

A aposentada Joana Darc, de 72 anos, que mora na região há mais de duas décadas, também reclama da falta de solução. “Mais de 20 anos a gente mora aqui, e continua desse jeito”, disse. "Não sabemos mais o que fazer porque as chuvas só pioram e continuamos sem solução", completou.

Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que equipes atuam continuamente na manutenção e desobstrução das redes de esgoto e drenagem em Ceilândia. Segundo a companhia, serviços específicos para a região serão executados de forma imediata. “Os bueiros da QNN 38 e vias próximas são monitorados e classificados como pontos de atenção, passando por mapeamento para ações preventivas”, afirmaram. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular A Novacap acrescentou que há um cronograma permanente de limpeza, manutenção e desobstrução em andamento para reduzir novos episódios durante o período chuvoso. Ainda de acordo com a empresa, está prestes a ser publicado um edital para contratação dos projetos de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial urbana em Ceilândia e nos setores L, G, H e J de Taguatinga.