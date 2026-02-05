Enxurrada alaga ruas e invade casas em São Sebastião; veja vídeo

Enxurrada invade casas e transforma ruas em lama em São Sebastião - (crédito: Reprodução/São Sebastião Notícias)

Uma forte enxurrada transformou ruas em rios de lama e invadiu casas na Quadra 307, conjunto 14, do Residencial Oeste, em São Sebastião. O temporal fez com que a água descesse com violência pela via, arrastando terra, barro e entulho, e colocando moradores em situação de desespero. Veja o vídeo:

Imagens gravadas por quem vive na região mostram homens, mulheres e crianças tentando conter a força da enxurrada. Com enxadas, pedaços de madeira e o que estivesse à mão, os moradores tentaram desviar o curso da água para impedir que ela entrasse nas casas.

Procurado, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que não foi acionado para nenhuma ocorrência na região.