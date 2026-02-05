Vídeo: enxurrada causa medo e revolta em Ceilândia

Uma enxurrada provocada por um forte temporal assustou moradores e motoristas que passavam pela Avenida P2, no Setor P Sul, em Ceilândia, nesta quinta-feira (5/2). O volume intenso de água tomou a via em poucos minutos, dificultou a passagem de veículos e obrigou pedestres a interromperem o trajeto.

Veja o vídeo:

A publicitária Sarah Regina Soares Teixeira, de 23 anos, relatou momentos de medo e impotência diante da força da enxurrada. “Foi bem assustador, porque a quantidade de água era tão grande que parecia uma cachoeira. Não foi só uma chuva forte”, contou. Segundo ela, foi preciso esperar até que a água diminuísse. “Tive que ficar quase 15 minutos parada, sem conseguir passar para o outro lado da rua, esperando a água baixar. Estava tão forte que nem os carros conseguiam atravessar”, disse.

“Eu vi carro quase sendo levado pela água. Não tinha como arriscar. Se a água estava levando carro, imagina uma pessoa. Só queria conseguir chegar em casa de segurança”, relatou. A situação, segundo ela, foi agravada pelo transbordamento do esgoto. “Não era só a água da chuva, era água de esgoto também. A gente conseguia sentir o mau cheiro, porque o esgoto estava quebrado, os bueiros estavam todos entupidos”, comentou.

“Além de medo, vem a sensação de insegurança, de nojo, de revolta também, porque é uma situação muito difícil”, desabafou. De acordo com ela, o cenário se repete a cada período de chuva. “É muito complicado viver assim. Toda vez que chove, ao invés de agradecer pela chuva, sentimos medo do que pode acontecer com a gente no meio da rua, de não conseguir chegar em casa. Isso não é normal, não deveria ser assim”, concluiu.

Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que equipes atuam continuamente na manutenção e desobstrução das redes de esgoto e drenagem em Ceilândia. Segundo a companhia, serviços específicos para a região serão executados de forma imediata. “Os bueiros da QNN 38 e vias próximas são monitorados e classificados como pontos de atenção, passando por mapeamento para ações preventivas”, afirmaram.

A Novacap acrescentou que há um cronograma permanente de limpeza, manutenção e desobstrução em andamento para reduzir novos episódios durante o período chuvoso. Ainda de acordo com a empresa, está prestes a ser publicado um edital para contratação dos projetos de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial urbana em Ceilândia e nos setores L, G, H e J de Taguatinga.