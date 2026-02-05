"Nenhum medicamento eficaz pode ser usado sem orientação médica", afirma especialista

Manuela Sá*
Nesta quinta-feira (05/02), o CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu William Dib, presidente da Associação das Farmácias Estéreis e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, o entrevistado falou sobre os riscos de venda e uso inadequados de canetas emagrecedoras.
Durante a entrevista, o presidente destacou o perigo de usar esses remédios sem acompanhamento médico. “Nenhum medicamento que é eficaz pode ser usado indiscriminadamente sem orientação médica. A Anvisa, há um tempo, já obrigou a venda desses produtos sob estrita receita médica”, afirmou.
O médico também falou sobre a venda de remédios falsificados. “Os riscos são enormes, porque, quase sempre, são produtos que fazem mal à saúde. Não é só que não produzem o efeito necessário. Com frequência, produzem efeitos deletérios à saúde”, alertou.
Remédios falsificados se distinguem daqueles feitos por farmácias de manipulação. Estes são monitorados e seguem critérios da Anvisa. “Se o acesso veio de uma farmácia de manipulação legalizada no país, o paciente pode ficar tranquilo, porque ao pedir a importação do remédio, ela tem que provar a análise do produto junto à Anvisa. Quando ela embala, precisa provar a qualidade de novo”, explicou.
