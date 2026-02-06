DF abre o fim de semana com quase 500 oportunidades de emprego

Postos estão em diversas regiões administrativas, atendendo candidatos com e sem experiência - (crédito: Gabriel Jabur )

O mercado de trabalho no Distrito Federal apresenta um cenário aquecido para esta sexta-feira (6/2). As agências do trabalhador disponibilizam, ao todo, 493 vagas de emprego espalhadas por diversas regiões administrativas. O painel de oportunidades contempla desde cargos técnicos especializados até funções voltadas para quem busca a primeira inserção no setor produtivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No topo da tabela salarial do dia, o destaque vai para o setor de manutenção automotiva. Uma vaga para mecânico de automóveis e caminhões, na Zona Industrial do Guará, oferece remuneração de R$ 4,6 mil, além de benefícios. No setor industrial, Brazlândia também apresenta uma oportunidade relevante: o cargo de auxiliar de linha de produção, com vencimentos na casa dos R$ 4 mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O perfil das vagas disponibilizadas hoje revela uma forte abertura para a qualificação de base e para jovens profissionais. Das quase 500 chances, 417 postos de trabalho não exigem experiência comprovada. Além disso, a flexibilidade educacional é alta, com 83 vagas que dispensam escolaridade formal.

A escolaridade, no entanto, continua sendo um diferencial importante no recorte atual. O maior volume de contratações é direcionado a candidatos que possuem o ensino fundamental completo, somando 281 oportunidades. Essa característica reforça a tendência de ocupação em setores operacionais e de serviços, que sustentam o giro econômico das regiões administrativas.

A Asa Norte lidera o ranking com 91 postos disponíveis, seguida por Águas Claras, Sobradinho e Planaltina, cada uma com 50 vagas. Samambaia Sul também aparece com destaque, ofertando 45 postos, enquanto outras 61 vagas são destinadas a funções sem local fixo de trabalho.

Em termos de funções com maior demanda, o setor de comércio e varejo domina a lista. Estão abertas 91 vagas para operador de caixa, 65 para repositor de mercadorias e 50 para atendente de lojas. O segmento de supermercados e logística também busca açougueiros (45 vagas) e fiscais de prevenção de perdas (35).

Para concorrer a qualquer uma das funções, o interessado deve realizar o cadastro do currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF, entre 8h e 17h. O sistema permite o cruzamento automático de dados, garantindo que o perfil do candidato seja monitorado mesmo que não haja compatibilidade imediata com as vagas de hoje.

Empresas que desejam utilizar a rede pública para recrutamento e seleção podem efetuar o cadastro nas unidades físicas ou de forma remota. O contato pode ser feito pelo e-mail oficial da Sedet-DF ou pelo Canal do Empregador no site da secretaria.