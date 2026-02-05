Cobra é encontrada em área externa do Hospital Regional da Asa Norte

Cobra é encontrada em área externa do Hospital da Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma cobra da espécie corre-campo foi encontrada dentro do complexo hospitalar do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e mobilizou equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). O caso ocorreu na última sexta-feira (31/1). O animal foi resgatado sem ferimentos e devolvido à natureza.

O chamado foi registrado após uma solicitante informar que a serpente estava contida dentro de uma garrafa PET de dois litros, nas áreas externas do hospital, no Setor Médico Hospitalar Norte, quadra 1. Diante da situação, o BPMA foi acionado para recolher o animal.

Ao chegar ao local, a cobra já estava devidamente contida, o que evitou qualquer risco iminente a transeuntes, pacientes ou funcionários da unidade de saúde, segundo o registro oficial da ação.

Após o resgate, o animal passou por avaliação visual e não apresentava ferimentos. Em seguida, foi transportado e solto em uma área adequada ao seu habitat natural, conforme as normas ambientais vigentes.

A ocorrência foi encerrada sem alterações e reforça a orientação para que, em situações semelhantes, a população não tente manipular animais silvestres e acione imediatamente os órgãos ambientais ou forças de segurança especializadas.