Em busca de emprego? Agências oferecem mais de 300 vagas nesta quinta

O número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 na comparação com 2024 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal ofertame 344 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (5/2). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 144 milhões nesta quinta (5/2)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as vagas oferecidas oferecidas estão duas exclusivas para pessoas com deficiência: uma para servente de obras, com oferta de R$ 1.639, e uma para topógrafo, com remuneração de R$ 2.786,21, que, inclusive, é a maior remuneração do dia. Para o público geral, os maiores valores são encontrados em duas funções para armador de estrutura de concreto e bombeiro hidráulico (R$ 2,5 mil) na Asa Sul e em dez para açougueiro (R$ 2.390) em Águas Claras.

Leia também:R$ 49 milhões são liberados para pagar Cartão Gás, DF Social e Prato Cheio

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Leia também: Autoridades se reúnem em lançamento de livro de crônicas de Carlos Vieira

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).