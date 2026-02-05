InícioCidades DF
Em busca de emprego? Agências oferecem mais de 300 vagas nesta quinta

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

O número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 na comparação com 2024 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal ofertame 344 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (5/2). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Entre as vagas oferecidas oferecidas estão duas exclusivas para pessoas com deficiência: uma para servente de obras, com oferta de R$ 1.639, e uma para topógrafo, com remuneração de R$ 2.786,21, que, inclusive, é a maior remuneração do dia. Para o público geral, os maiores valores são encontrados em duas funções para armador de estrutura de concreto e bombeiro hidráulico (R$ 2,5 mil) na Asa Sul e em dez para açougueiro (R$ 2.390) em Águas Claras.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

postado em 05/02/2026 10:33
