Nota Legal convoca donos de R$ 853,5 mil para retirar prêmios

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) alertou que os donos de R$ 853,5 mil em prêmios, no sorteio do programa Nota Legal, realizado em novembro do ano passado, ainda têm dinheiro a receber. O prazo final para indicar a conta bancária e garantir o pagamento termina no próximo dia 17 de fevereiro, referente ao terceiro e último lote. Após essa data, os valores retornam ao Tesouro do Distrito Federal.

Ao todo, foram sorteados R$ 3,5 milhões, distribuídos em 12,6 mil bilhetes premiados. A pasta informou que os principais prêmios já foram pagos: o ganhador do prêmio máximo, de R$ 1 milhão, foi um dos primeiros a se manifestar, assim como os dois contemplados com R$ 200 mil cada. No entanto, uma parte significativa dos valores menores ainda aguarda solicitação de retirada.

Para receber o prêmio, o contribuinte deve acessar o site do Nota Legal, entrar na área restrita com CPF e senha cadastrados e seguir o processo de indicação da conta bancária. Ao acessar o sistema, uma janela automática (pop-up) informa se o usuário foi contemplado. Em caso positivo, basta ir à aba Sorteio e informar os dados bancários. O prazo médio para pagamento é de até 45 dias após o fechamento do lote.

A secretaria reforça que a conta bancária informada deve estar no nome do próprio beneficiário, com o mesmo CPF do sorteado. Caso contrário, o depósito não é realizado. O prazo de 17 de fevereiro também se aplica a quem indicou a conta de forma incorreta e ainda não recebeu o valor, nesses casos, é possível acessar o sistema e corrigir os dados dentro do período.