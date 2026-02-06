Chuva persiste no DF nesta sexta e deve se estender pelo fim de semana

O Distrito Federal segue sob influência de um sistema atmosférico persistente que mantém o tempo instável nesta sexta-feira (6/2), com previsão de chuva ao longo do dia e durante todo o fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de precipitações diárias, principalmente no início da manhã e no fim da tarde, acompanhadas de temperaturas amenas e alta umidade do ar.

Segundo o órgão, a temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 18 °C na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, e 19 °C no Plano Piloto. A máxima prevista para o dia é de 28 °C em diversas regiões do DF. A umidade relativa do ar permanece elevada. Nas primeiras horas da manhã, os índices chegaram a 100%, por conta da chuva e da nebulosidade intensa. Para o período da tarde, a previsão é de queda moderada, com mínimas entre 60% e 65%, um cenário considerado confortável.

Fim de semana

A instabilidade deve continuar nos próximos dias. Segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Siden, há previsão de chuva diária pelo menos até a próxima terça-feira (10/2), mantendo o padrão observado nas últimas semanas. “A tendência é de chuva mais fraca no começo da manhã e pancadas mais intensas no final da tarde”, explicou.

O Distrito Federal segue sob aviso laranja, que indica risco de volumes elevados de chuva, podendo ultrapassar 50 milímetros em 24 horas. As chuvas volumosas já causaram transtornos recentes, com registros de danos estruturais e alagamentos em algumas regiões administrativas. A recomendação é que a população mantenha atenção redobrada, especialmente em áreas vulneráveis a enxurradas e quedas de árvores.