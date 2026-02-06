Motorista morre após colidir com caminhão-tanque

Um motorista morreu após colidir com um caminhão-tanque, que carregava líquido inflamável, na tarde desta sexta-feira (6/2). O acidente ocorreu na BR-080, na altura do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia/DF e empregou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Motorista de aplicativo é esfaqueado em assalto e colide em outros carros
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a parte frontal do carro destruída, e o caminhão, tombado no lado oposto da via. Segundo o CBMDF, o caminhão transportava líquido inflamável, demandando o isolamento da área e acionamento do Grupamento de Proteção Ambiental. A pista está interditada por risco de explosão.
As equipes de salvamento constataram que o homem, motorista do carro de passeio, havia morrido no local. O motorista do caminhão, após avaliação dos socorristas, preferiu não ser encaminhado ao hospital. Durante o socorro, todas as faixas da rodovia foram interditadas.
Leia também: Planaltina lidera elucidação de homicídios; Ceilândia melhora, e 6ª DP concentra casos
A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Policiais continuam no local, monitorando os riscos. A orientação é evitar a região.
*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates
Saiba Mais
- Cidades DF Unidade móvel de odontologia leva atendimento gratuito para Itapoã e Paranoá
- Cidades DF Motorista de aplicativo é esfaqueado em assalto e colide em outros carros
- Cidades DF Obituário: 47 funerais no DF nesta sexta-feira (6/2); veja lista
- Cidades DF Motorista de aplicativo é preso em flagrante por tráfico de drogas
- Cidades DF Planaltina lidera elucidação de homicídios; Ceilândia melhora, e 6ª DP concentra casos