Motorista morre após colidir com caminhão-tanque

Um motorista morreu após colidir com um caminhão-tanque, que carregava líquido inflamável, na tarde desta sexta-feira (6/2). O acidente ocorreu na BR-080, na altura do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia/DF e empregou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a parte frontal do carro destruída, e o caminhão, tombado no lado oposto da via. Segundo o CBMDF, o caminhão transportava líquido inflamável, demandando o isolamento da área e acionamento do Grupamento de Proteção Ambiental. A pista está interditada por risco de explosão.

Segundo o CBMDF, o caminhão transportava líquido inflamável, demandando o isolamento da área (foto: Divulgação/CBMDF)

As equipes de salvamento constataram que o homem, motorista do carro de passeio, havia morrido no local. O motorista do caminhão, após avaliação dos socorristas, preferiu não ser encaminhado ao hospital. Durante o socorro, todas as faixas da rodovia foram interditadas.

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Policiais continuam no local, monitorando os riscos. A orientação é evitar a região.

