Caju e Castanha são os nomes escolhidos para filhotes do Zoo de Brasília

O sauim-de-coleira é um primata nativo da região de Manaus (AM), e está classificado como criticamente ameaçado de extinção, principalmente devido à perda e fragmentação de habitat causadas pelo avanço urbano. Programas de conservação, como os desenvolvidos por zoológicos, são fundamentais para a manutenção da diversidade genética da espécie e para ações de educação ambiental junto à população.
Os filhotes de sauim-de-coleira Saguinus bicolor nascidos no Zoológico de Brasília têm nome definido. Após uma enquete aberta ao público nas redes sociais, Caju e Castanha foram os nomes mais votados, em uma mobilização que reuniu mais de 3.800 votos em apenas 24 horas.
Na votação, o nome Caju, para o filhote macho, recebeu 1.063 votos, enquanto Castanha, para a fêmea, foi escolhido por 882 pessoas, consolidando a preferência do público e reforçando o engajamento dos visitantes com as ações do Zoo.
Os filhotes nasceram em setembro de 2025, resultado de um manejo reprodutivo cuidadoso realizado pela equipe técnica do Zoológico de Brasília. Desde o nascimento, eles são acompanhados de perto por médicos-veterinários e biólogos, garantindo o desenvolvimento saudável e o bem-estar dos animais.
Espécie ameaçada
Para o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, a participação do público vai além da escolha de nomes. “A interação com a sociedade é essencial para aproximar as pessoas da causa da conservação. Quando o público participa, ele se sente parte do processo e passa a compreender melhor a importância de proteger espécies ameaçadas, destacou ele.
Para o Zoo, essa iniciativa reforça o Zoológico de Brasília como espaço de educação, pesquisa e conservação, mostrando que pequenas ações de engajamento podem gerar grande impacto na conscientização ambiental.
