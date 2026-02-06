Caju e Castanha são os nomes escolhidos para filhotes do Zoo de Brasília

Os filhotes nasceram em setembro de 2025, resultado de um manejo reprodutivo cuidadoso realizado pela equipe técnica do Zoológico de Brasília - (crédito: | Foto: Divulgação/Zoológico de Brasília )

Os filhotes de sauim-de-coleira Saguinus bicolor nascidos no Zoológico de Brasília têm nome definido. Após uma enquete aberta ao público nas redes sociais, Caju e Castanha foram os nomes mais votados, em uma mobilização que reuniu mais de 3.800 votos em apenas 24 horas.

Na votação, o nome Caju, para o filhote macho, recebeu 1.063 votos, enquanto Castanha, para a fêmea, foi escolhido por 882 pessoas, consolidando a preferência do público e reforçando o engajamento dos visitantes com as ações do Zoo.

Os filhotes nasceram em setembro de 2025, resultado de um manejo reprodutivo cuidadoso realizado pela equipe técnica do Zoológico de Brasília. Desde o nascimento, eles são acompanhados de perto por médicos-veterinários e biólogos, garantindo o desenvolvimento saudável e o bem-estar dos animais.

Espécie ameaçada