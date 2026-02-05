TJDFT aplica Lei Maria da Penha a caso de relação homoafetiva masculina

Campanha em alusão ao combate contra a violência contra a mulher -

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reconheceu a aplicação da Lei Maria da Penha a um caso de perseguição e agressão envolvendo um casal composto por dois homens. Por unanimidade, o colegiado avaliou que é papel do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher "processar e julgar pedidos de medidas protetivas de urgência decorrentes de violência em contexto de relação homoafetiva masculina".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Adolescente atira na ex, mata outra mulher e deixa uma em coma



Um caso específico sob análise do colegiado motivou a tomada da decisão. A situação decorreu após o investigado invadir a casa da vítima, que foi agredida e teve bens pessoais danificados. Antes disso, a vítima foi perseguida pelo agressor. Os fatos se sucederam após o fim do relacionamento do casal. Segundo os desembargadores, o caso possui elementos suficientes para "atrair a incidência da Lei Maria da Penha".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, o colegiado destacou que essa forma, foi concluído que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha a casais do mesmo sexo, desde que seja concluído que a vítima esteve em situação de vulnerabilidade ou em subalternidade dentro do relacionamento.

Leia também: STJ abre sindicância para apurar denúncia contra ministro por importunação sexual



"Os fatos narrados – analisados sob uma perspectiva de proteção contra a violência doméstica – mostram-se suficientes, nesta fase inaugural, para atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006 [Maria da Penha], na forma estendida pelo Supremo Tribunal Federal, e, por conseguinte, a competência do Juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher", afirmou o desembargador e relator do caso, Silvanio Barbosa dos Santos.