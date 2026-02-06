Quituart recebe pré-carnaval nesta sexta-feira (6/02)

Complexo gastronômico e cultural do Lago Norte, Quituart, comemora o pré-carnaval - (crédito: Bruno Pimentel/ENCDF/D.A Press)

Nesta sexta-feira (6/02), a Quituart, complexo gastronômico e cultural do Lago Norte, comemora o pré-carnaval a partir das 20h. O evento recebe a cantora brasiliense Júlia Moreno e sua banda em uma celebração da música brasileira.

Em comunicado nas redes sociais, a Quituart informa que a artista "transforma a noite em convite aberto para cantar, dançar, sorrir e entrar no clima sem pressa, do jeito que o carnaval pede, leve espontâneo e cheio de vida".

Com entrada e estacionamento gratuitos, o espaço conta com variedade de quiosques gastronômicos com pratos típicos de diferentes regiões do Brasil, além de doces e opções de comida italiana, libanesa, japonesa, alemã e de boteco.