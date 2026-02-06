Guia da cachoeira mais famosa do DF: distância e melhores horários

O complexo abriga mais de 15 quedas d'água e poços, oferecendo diversas opções para os visitantes - (crédito: Matheus F. Souza/Agência Brasília)

Localizada em Brazlândia, a cerca de 45 a 50 km do centro de Brasília, a Cachoeira do Poço Azul é um destino popular para quem busca contato com a natureza sem ir muito longe. O complexo, na verdade, abriga mais de 15 quedas d'água e poços, oferecendo diversas opções para os visitantes.

O que saber sobre o trajeto e a estrutura

O acesso final à propriedade é feito por uma estrada de terra, que exige atenção dos motoristas. Após estacionar, o percurso até as cachoeiras é feito a pé. A trilha principal é bem demarcada e sua extensão varia de 800 metros a 2 km, dependendo do poço que você deseja visitar. O local conta com estrutura básica de estacionamento e costuma cobrar uma taxa de entrada. É recomendável levar dinheiro em espécie e confirmar os valores atualizados antes da visita.

Melhores horários para a visita

Para aproveitar o dia com mais tranquilidade e menos gente, a dica é chegar cedo, especialmente aos finais de semana e feriados. A portaria costuma abrir por volta das 7h, com encerramento da entrada de novos visitantes no fim da tarde, por volta das 17h, e fechamento do complexo às 18h. Chegar pela manhã também garante que você pegue o sol em uma posição favorável, realçando a famosa cor azulada da água.

Dicas essenciais para o passeio

Leve dinheiro em espécie: A entrada e possíveis consumos no local podem não aceitar cartão.

Use calçados apropriados: Tênis ou botas de caminhada são ideais para a trilha, que pode ter trechos com pedras e terra.

Proteja-se do sol e dos insetos: Não se esqueça do protetor solar, chapéu e repelente.

Verifique a previsão do tempo: Chuvas podem afetar as condições da estrada de terra, da trilha e a cor da água.

Cuide da natureza: Leve um saco para recolher seu lixo e não deixe nada para trás. Respeite a fauna e a flora locais.

Este conteúdo foi gerado e revisado por inteligência artificial, podendo conter imprecisões. Verifique informações essenciais, como horários e taxas, antes de sua visita.