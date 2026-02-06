Dupla é condenada a quase 50 anos por triplo homicídio em Samambaia

Roberto Chaves de Souza e Steven Lacerda Magalhães Ferreira, envolvidos nos assassinatos, foram presos em uma operação desencadeada na manhã desta quarta-feira pela 26ª Delegacia de Polícia - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Tribunal do Júri de Samambaia condenou Steven Lacerda Magalhães Ferreira e Roberto Chaves de Souza pelo triplo homicídio de Ronaldo Silva Santos, Fabrício Fernandes Lopes de Menezes e Francimar Lopes, crime ocorrido em janeiro de 2021. Roberto Chaves de Souza também foi sentenciado por tentativa de homicídio contra uma quarta vítima, Edison Marcos dos Santos. As penas foram fixadas em 49 anos e seis meses de reclusão para Steven e 47 anos e seis meses para Roberto, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MPDFT), o crime aconteceu na madrugada de 9 de janeiro de 2021, por volta da meia-noite, na QR 433, em Samambaia. O ataque teve início após uma discussão considerada banal entre Ronaldo Silva Santos e Roberto Chaves de Souza em um bar da região. Após o desentendimento, Ronaldo deixou o local em um carro, acompanhado de Fabrício, Francimar e Edison.

Ainda segundo a acusação, Steven e Roberto perseguiram o veículo das vítimas por via pública e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ronaldo, Fabrício e Francimar foram atingidos e morreram no local, conforme apontam os laudos periciais. Edison Marcos dos Santos também foi alvo dos tiros, mas não foi atingido por erro de pontaria e conseguiu fugir, sobrevivendo ao ataque.

Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil — em razão do desentendimento sem relevância ocorrido momentos antes do crime — e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que elas foram perseguidas e surpreendidas pelos disparos. Apesar de terem respondido ao processo em liberdade, o juiz presidente do Tribunal do Júri determinou a prisão imediata dos condenados para o início da execução provisória da pena.

