Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo no Eixão Norte

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (9/1) por porte ilegal de armas de fogo e munições no Eixão Norte, na altura da quadra 111. A ocorrência foi feita pela Rede de Vizinhos Protegidos da Asa Norte, que informou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a respeito de um carro sob direção perigosa. As equipes do 3° Batalhão da PM localizaram o veículo e abordaram o condutor, que apresentava comportamento alterado e carregava o armamento.

Aos militares, o homem afirmou ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e deu consentimento para a realização de uma busca em sua residência. Lá, os policiais encontraram e apreenderam 181 munições, dois revólveres, uma garrucha, uma espingarda e uma carabina de pressão.

A equipe da PMDF também constatou que ele havia ingerido grande quantidade de medicamento controlado, apresentando sinais que indicavam risco à própria saúde. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar para atendimento médico.

Após receber os cuidados necessários, ele foi conduzido à 5º Delegacia de Polícia (Asa Norte) e autuado em flagrante por porte ilegal de armas de fogo e munições sem registro.

