Adolescente foi assassinado por arma de fogo no Itapoã nesta segunda (26/1)

Na madrugada desta segunda-feira (26/1), um adolescente foi baleado e assassinado por disparos de uma arma de fogo no Itapoã. Ele foi encontrado já sem sinais vitais por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O homicídio foi em via pública e os ferimentos resultantes eram incompatíveis com a vida. O óbito foi constatado na Quadra 37, próximo ao lote 27 Del Lago I, o local do crime.
Segundo o 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima caminhava pela via pública acompanhada de um amigo de 18 anos, quando uma motocicleta passou pelo local e o moticiclista efetuou os disparos. Não foi possível identificar o modelo da motocicleta nem a quantidade de ocupantes. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.
A área foi isolada para preservação do local e apoio aos trabalhos dos órgãos competentes. Não há informações acerca da dinâmica e as investigações para apuração da natureza e eventuais envolvimentos de outras pessoas ficam sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
