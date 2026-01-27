InícioCidades DF
Homicídio

Adolescente foi assassinado por arma de fogo no Itapoã nesta segunda (26/1)

Não há informações acerca da dinâmica do homicídio. Investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

Jovem de 17 anos estava com outro amigo, quando foi atingido pela arma de fogo. Não se sabe a dinâmica do homicídio - (crédito: Divulgação/20º BPM)
Na madrugada desta segunda-feira (26/1), um adolescente foi baleado e assassinado por disparos de uma arma de fogo no Itapoã. Ele foi encontrado já sem sinais vitais por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O homicídio foi em via pública e os ferimentos resultantes eram incompatíveis com a vida. O óbito foi constatado na Quadra 37, próximo ao lote 27 Del Lago I, o local do crime.

Segundo o 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima caminhava pela via pública acompanhada de um amigo de 18 anos, quando uma motocicleta passou pelo local e o moticiclista efetuou os disparos. Não foi possível identificar o modelo da motocicleta nem a quantidade de ocupantes. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

A área foi isolada para preservação do local e apoio aos trabalhos dos órgãos competentes. Não há informações acerca da dinâmica e as investigações para apuração da natureza e eventuais envolvimentos de outras pessoas ficam sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Correio Braziliense
27/01/2026 10:44
