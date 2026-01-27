Adolescente foi assassinado por arma de fogo no Itapoã nesta segunda (26/1)

Jovem de 17 anos estava com outro amigo, quando foi atingido pela arma de fogo. Não se sabe a dinâmica do homicídio - (crédito: Divulgação/20º BPM)

Na madrugada desta segunda-feira (26/1), um adolescente foi baleado e assassinado por disparos de uma arma de fogo no Itapoã. Ele foi encontrado já sem sinais vitais por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O homicídio foi em via pública e os ferimentos resultantes eram incompatíveis com a vida. O óbito foi constatado na Quadra 37, próximo ao lote 27 Del Lago I, o local do crime.



Segundo o 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima caminhava pela via pública acompanhada de um amigo de 18 anos, quando uma motocicleta passou pelo local e o moticiclista efetuou os disparos. Não foi possível identificar o modelo da motocicleta nem a quantidade de ocupantes. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

A área foi isolada para preservação do local e apoio aos trabalhos dos órgãos competentes. Não há informações acerca da dinâmica e as investigações para apuração da natureza e eventuais envolvimentos de outras pessoas ficam sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).