Autoridades lamentam morte de Rodrigo Castanheira, assassinado após espancamento

Nas redes sociais, autoridades do Distrito Federal lamentaram a morte de Rodrigo Castanheira. Ele estava internado a mais de duas semanas no Hospital Brasília em Águas Claras. Pedro Turra, agressor, foi preso no dia 30 de janeiro.

Em nota oficial, a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, manifestou profundo pesar pela morte do adolescente, classificando o episódio como um reflexo doloroso da "falta de controle e de limites" na sociedade atual.

Para a Mayara, o caso deve servir como um alerta urgente sobre a necessidade de educar os jovens para que"outros jovens pensem antes de agir, antes de reagir, antes de transformar um desentendimento em violência". Veja.





A vice-governadora, Celina Leão, recebeu a noticia com muita tristeza. “Minha solidariedade à família e aos amigos. Sou mãe e sei que a perda de um filho é devastadora. A partida precoce de um jovem fere não apenas quem o amava, mas toda a sociedade, e reforça nosso compromisso com a defesa da vida, da justiça e com a proteção de crianças e adolescentes. Que o Espírito Santo de Deus conforte e fortaleça os corações neste momento de dor”, compartilhou Celina.

Ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, também lamentou a morte do adolescente. “Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Rodrigo Castanheira, adolescente que foi vítima de uma agressão brutal no Distrito Federal. Minha solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Violência não pode ser naturalizada. Que a justiça seja feita”, publicou Rollemberg.

O deputado distrital, Max Maciel, utilizou as redes para desejar seus sentimentos aos familiares de Rodrigo. “Triste a notícia do falecimento do Jovem Rodrigo Castanheira, vítima de agressão que o levou a UTI. Meus sentimentos a toda família e amigos”, escreveu.