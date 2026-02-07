InícioCidades DF
LUTO

Autoridades lamentam morte de Rodrigo Castanheira, assassinado após espancamento

Adolescente de 16 anos faleceu na manhã deste sábado após ficar internado por 16 dias no Hospital Brasília, em Águas Claras. Pelas redes sociais, autoridades lamentaram desfecho trágico

Nota de pesar sobre o falecimento de Rodrigo Castanheira - (crédito: Divulgação / Colégio Vitória Régia)
Nas redes sociais, autoridades do Distrito Federal lamentaram a morte de Rodrigo Castanheira. Ele estava internado a mais de duas semanas no Hospital Brasília em Águas Claras. Pedro Turra, agressor, foi preso no dia 30 de janeiro.

Em nota oficial, a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, manifestou profundo pesar pela morte do adolescente, classificando o episódio como um reflexo doloroso da "falta de controle e de limites" na sociedade atual. 

Para a Mayara, o caso deve servir como um alerta urgente sobre a necessidade de educar os jovens para que"outros jovens pensem antes de agir, antes de reagir, antes de transformar um desentendimento em violência". Veja.


A vice-governadora, Celina Leão, recebeu a noticia com muita tristeza. “Minha solidariedade à família e aos amigos. Sou mãe e sei que a perda de um filho é devastadora. A partida precoce de um jovem fere não apenas quem o amava, mas toda a sociedade, e reforça nosso compromisso com a defesa da vida, da justiça e com a proteção de crianças e adolescentes. Que o Espírito Santo de Deus conforte e fortaleça os corações neste momento de dor”, compartilhou Celina.

Ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, também lamentou a morte do adolescente. “Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Rodrigo Castanheira, adolescente que foi vítima de uma agressão brutal no Distrito Federal. Minha solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Violência não pode ser naturalizada. Que a justiça seja feita”, publicou Rollemberg. 

O deputado distrital, Max Maciel, utilizou as redes para desejar seus sentimentos aos familiares de Rodrigo. “Triste a notícia do falecimento do Jovem Rodrigo Castanheira, vítima de agressão que o levou a UTI. Meus sentimentos a toda família e amigos”, escreveu.

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 07/02/2026 13:37 / atualizado em 07/02/2026 13:37
