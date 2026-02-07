InícioCidades DF
Grupo Escoteiro do DF lamenta morte de Rodrigo Castanheira

Adolescente, morto na manhã deste sábado, foi membro da equipe de exploradores de Águas Claras

O grupo Escoteiro do DF lamentou a morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos, na manhã deste sábado (7/2). O adolescente foi membro da equipe de exploradores de Águas Claras. "A Região Escoteira se solidariza com o momento e deseja votos de carinho, fé e apoio a todos os membros da família e amigos do jovem. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus", declarou a associação, nas redes sociais.

O Escoteiro do DF manifestou votos de fé, solidariedade e apoio à família e aos amigos do jovem. "Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver", finalizou o texto da postagem. Nos comentários, amigos lamentaram a perda precoce. "Meu coração chora junto com essa mãe", disse uma seguidora da página. 

Grupo Escoteiro do DF lamentou morte de Rodrigo Castanheira (foto: Reprodução/Redes sociais)

Rodrigo Castanheira foi espancado pelo ex-piloto Pedro Turra, 19, na saída de uma festa. O adolescente faleceu após 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras. Rodrigo não resistiu às complicações provocadas por um traumatismo craniano severo, consequência direta da violência sofrida na madrugada de 23 de janeiro.

Por Ana Carolina Alves e Letícia Mouhamad
postado em 07/02/2026 13:54
