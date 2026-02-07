Familiares de Rodrigo Castanheira deixam Hospital Brasília

Visivelmente em choque, os familiares de Rodrigo Castanheira deixaram o Hospital Brasília em Águas Claras, onde o adolescente lutou pela vida após ser agredido por Pedro Turra em 23 de janeiro. O advogado da família, Albert Halex, estava com eles.

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, estava internado no hospital particular após ser agredido em uma festa na capital. Na briga, após levar um soco, Rodrigo sofreu um traumatismo craniano depois de bater a cabeça na porta de um carro. O jovem ficou na UTI desde que chegou ao hospital no final de janeiro. Nesta manhã, foi declarada a morte cerebral. Pedro Turra está preso desde o dia 30 de janeiro.

Ao Correio, o tio de Rodrigo, Flávio Henrique Freury, desabafou sobre a tragédia. "Eu ainda não estou acreditando. A mãe do Rodrigo me contou hoje. Todo mundo está sem chão. Como fisioterapeuta, eu estava com tanta esperança, me apegando aos detalhes. Mas a luta não acabou. Vou continuar brigando por justiça", disse.