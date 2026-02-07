Foliões curtem pré-carnaval no Cruzeiro Velho

A festa começou cedo no Distrito Federal. Uma semana antes do carnaval os foliões já festejavam em blocos pré-carnaval de Brasília. No bloquinho Desodorante do Suvaco, no Cruzeiro Velho, o samba e frevo se uniram neste sábado (7/2).

O amor pela festa é antiga para alguns moradores. A atendente administrativa Estefani dos Santos, 22, faz parte do Grupo Pellinsky de samba há oito anos e não perde um evento no Cruzeiro. “Vim marcar presença com a dança. Venho todos os anos”, conta.

O bloquinho também é festa de família. A psicóloga Ana Paula Abreu, 30, e o marido vieram com a filha Giovana de um ano. “No início ela estranhou a quantidade de pessoas, mas depois começou a brincar e está adorando”, relata. “Nós costumávamos curtir a folia antes do nascimento dela, mas agora é ainda mais especial”, comemora.

O administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires, também festejou. “Aqui é a cidade do carnaval, do samba, da alegria e das famílias. Já fazia algum tempo que estava sem alguns blocos tradicionais. Então estamos muito felizes mesmo”, disse.

CB Folia

Para celebrar a energia do carnaval brasiliense, o Correio inicia a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026. O projeto busca valorizar todas as expressões de criatividade da folia no Distrito Federal. O público pode acessar um portal exclusivo que oferece uma cobertura abrangente do carnaval de Brasília, incluindo roteiros dos blocos de rua, sugestões de maquiagem, fantasias e looks, além de serviços e informações úteis para aproveitar a festa com segurança, responsabilidade e diversão.

A premiação avaliará blocos e foliões de várias regiões administrativas do DF, tanto por Júri Técnico quanto por Voto Popular. A Comissão Julgadora, designada pelo Correio, é formada por profissionais da área de jornalismo, escolhidos a critério dos organizadores. Os desfiles de rua serão acompanhados de perto pelo júri, que atribuirá notas de 0 a 10, considerando critérios específicos e seus respectivos pesos: animação no bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A votação popular para o Melhor Bloco de Rua - Voto Popular é exclusivamente pelo site: https://carnaval.correiobraziliense.com.br/2026. Cada internauta poderá registrar apenas um voto, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail, e escolher um bloco favorito.

* Estagiária sob supervisão de Paulo Leite



