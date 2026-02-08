Motorista de aplicativo é preso por estupro de jovem de 17 anos

Um motorista de aplicativo foi preso, na manhã deste domingo (8/2), acusado de estuprar uma passageira de 17 anos em Ceilândia. O crime teria ocorrido por volta das 10h30 e mobilizou equipes policiais imediatamente após a denúncia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Logo após serem acionados, os policiais iniciaram uma série de diligências ininterruptas pela região. Com base nas informações fornecidas pela vítima, a corporação realizou buscas em diversos endereços ligados ao condutor.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O cerco policial resultou na localização do homem pouco tempo depois do registro da ocorrência, impedindo que o suspeito permanecesse foragido. Após a captura, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), que ficará responsável pela investigação minuciosa do caso. A adolescente recebeu acolhimento inicial e o veículo utilizado no crime passará por perícia.