DF abre semana com 449 vagas de emprego e salários de até R$ 4,6 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam esta segunda-feira (9/2) com 449 oportunidades de emprego disponíveis para diversos níveis de escolaridade e experiência. O destaque da semana fica para o setor de serviços e manutenção, com as remunerações mais altas concentradas no Guará e em Brazlândia. Um posto para mecânico de automóveis e caminhões oferece o maior salário do dia, fixado em R$ 4,6 mil, seguido por uma vaga de auxiliar de linha de produção com vencimentos de R$ 4 mil.

O setor de comércio e logística também apresenta forte demanda, concentrando a maior parte das oportunidades. Estão abertas 95 vagas para repositor de mercadorias, 91 para operador de caixa e 50 para atendente de lojas. Além disso, há oportunidades específicas para áreas técnicas, como três vagas para motorista de caminhão (R$ 2.713,92) e uma cota exclusiva para pessoas com deficiência (PcD) no cargo de topógrafo, com salário de R$ 2.786,21 no Guará.

As oportunidades contemplam diversas regiões administrativas, incluindo Águas Claras, Samambaia, Recanto das Emas, Sobradinho, Planaltina e o Plano Piloto. Para quem busca a primeira experiência profissional, o sistema oferece 20 vagas de estágio para auxiliar administrativo em Planaltina e Sobradinho, com remuneração semanal de R$ 163,25. Vale destacar que todas as posições anunciadas incluem benefícios e os salários base partem de R$ 1.621.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem realizar o cadastro do currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), o cadastro permanece ativo no banco de dados mesmo que o candidato não encontre uma vaga imediata, permitindo o cruzamento de informações para futuras seleções.