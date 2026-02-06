Segunda vigília em apoio a adolescente agredido reúne família e amigos em Águas Claras

Cerca de 100 pessoas se reúnem, na noite desta sexta-feira (6/1), em frente ao hospital Brasília, em Águas Claras, para rezar pela recuperação do jovem agredido por Perto Arthur Turra Basso, 19 anos, que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda.

Familiares, amigos e desconhecidos foram até o local, para reforçar o apoio à saúde do adolescente, agredido por Turra no último dia 23 de janeiro, na saída de uma festa em Vicente Pires.

Bruno Cisotto, 45 anos, não conhece a família. Ele afirmou que participar da vigília, mesmo não conhecendo nenhum familiar do adolescente, é uma forma de demonstrar solidariedade. "Como não posso fazer muita coisa, participar da vigília é uma forma de dar amparo para essa família", afirmou.

Bruno Cisotto foi ao hospital mostrar apoio para a família, mesmo sem conhecê-los (foto: Luiz Fellipe Alves/CB)

O grupo de orações da igreja que a família participa organizou a vigília. Em um momento tocante, as pessoas acenderam as lanternas dos celulares direcionadas para o quarto onde o jovem está internado. Os pais do adolescente responderam ao gesto acendendo, também, as lanternas.

