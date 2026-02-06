InícioCidades DF
Cerca de 460 mil trabalhadores do DF terão direito ao abono PIS/PASEP; veja como acessar

Benefício trabalhista no valor de até um salário-mínimo é concedido a trabalhadores do serviço público e privado que atendam aos pré-requisitos do programa

Notas de dinheiro em mãos - (crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

A consulta ao abono salarial PIS/PASEP já está liberada. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 460 mil trabalhadores do Distrito Federal poderão consultar se têm direito ao benefício trabalhista referente ao ano-base 2024.  Ao todo, serão disponibilizados R$ 571,18 milhões a esses trabalhadores. O saque pode ser feito até o dia 30 de dezembro de 2026.

A consulta para verificar se é possível fazer o saque pode ser feita pelo portal GOV.BR ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Nas páginas, é possível ver o valor do benefício, o banco responsável pelo pagamento e a data em que o depósito será feito. 

Confira o passo a passo para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital:  

1 - Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado;
2 - Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br;
3 - Toque em "Benefícios" e, em seguida, em "Abono Salarial". A tela seguinte irá informar se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício.

Por Gabriel Botelho
postado em 06/02/2026 00:03
