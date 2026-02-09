Unidades do Sesc-DF preparam programação de Carnaval para toda a família

O clima carnavalesco já tomou conta do Distrito Federal. No roteiro do Carnaval da cidade neste ano está o Sesc-DF, que preparou uma programação especial nas unidades do clube. Nos dias 15 (domingo) e 17 (terça) de fevereiro, das 9h às 16h30, o Sesc Folia 2026 promete espalhar alegria, cores e muito ritmo nas unidades do Gama, Guará, Ceilândia, Taguatinga Norte e Taguatinga Sul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O público poderá curtir atividades recreativas, brinquedos infláveis, bailinho, oficinas, distribuição de picolé e pipoca, além de bandas ao vivo, que vão conduzir a folia com grandes clássicos do Carnaval, convidando todo mundo a dançar. Além disso, os frequentadores terão acesso completo à área de lazer das unidades, incluindo quadras esportivas, piscinas e salões de jogos, garantindo diversão do começo ao fim.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araú ressaltou a importância do período e como o instituto se prepara para receber os foliões. “O Sesc Folia 2026 reforça o compromisso do Sesc-DF em promover cultura, lazer e convivência social, oferecendo um Carnaval seguro, acessível e acolhedor para famílias e amigos celebrarem juntos”, afirmou.
Leia também: Advogado pede aprofundamento em caso de adolescente morto após agressão
Os interessados devem ter a credencial do Sesc-DF, que pode ser feita por qualquer pessoa. As modalidades variam conforme o perfil do usuário, comerciários, conveniados, público 60+ e público em geral. O credenciamento pode ser realizado pelo site sescdf.com.br/credencial ou presencialmente em qualquer unidade do Sesc-DF.
Programação por unidade
Sesc Ceilândia - 15/02
* Banda Musical
* Oficinas Temáticas
* Atividades Recreativas
* Brinquedos Infláveis
* Picolés
Sesc Ceilândia - 17/02
* Banda Musical
* Oficinas Temáticas
* Atividades Recreativas
* Personagens Fantasiados
* Pipoca, Algodão doce e pintura de Rosto
Sesc Guará - 15/02
* Música ao Vivo
* Desafios Recreativos
* Brinquedos Infláveis
* Pedal Kart
* Pintura de Roso
* Picolés
* Bingo Recreativo
* Brinquedos Infláveis
Sesc Guará - 17/02
* Bailinho infantil
* Concurso de fantasias
* Recreadores Fantasiados
* Brinquedos Infláveis
* Pedal Kart
* Pipoca e Algodão Doce
Sesc Taguatinga Sul - 15/02
* Banda ao vivo
* Hidro Folia
* Bailinho com desfile de fantasias
* Brinquedos infláveis + Water Ball
* Oficina de máscaras
* Raspadinha e roleta da sorte
* Pintura de rosto
* Bingo recreativo
Sesc Taguatinga Sul - 17/02
* Banda ao vivo
* Bailinho com desfile de fantasias
* Brinquedos infláveis + Water Ball
* Recreadores fantasiados
* Picolés
* Pintura de rosto
* Bingo recreativo
Sesc Taguatinga Norte - 15/02
* Música ao vivo
* DJ
* Brinquedos infláveis
* Pedal Kart
* Aulões recreativos
* Pipoca, algodão doce e picolé
Sesc Taguatinga Norte - 17/02
* Música ao vivo
* DJ
* Bailinho Infantil
* Concurso de fantasia
* Recreadores fantasiados
* Brinquedos infláveis
* Pedal Kart