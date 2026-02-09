Unidades do Sesc-DF preparam programação de Carnaval para toda a família

O clima carnavalesco já tomou conta do Distrito Federal. No roteiro do Carnaval da cidade neste ano está o Sesc-DF, que preparou uma programação especial nas unidades do clube. Nos dias 15 (domingo) e 17 (terça) de fevereiro, das 9h às 16h30, o Sesc Folia 2026 promete espalhar alegria, cores e muito ritmo nas unidades do Gama, Guará, Ceilândia, Taguatinga Norte e Taguatinga Sul.

O público poderá curtir atividades recreativas, brinquedos infláveis, bailinho, oficinas, distribuição de picolé e pipoca, além de bandas ao vivo, que vão conduzir a folia com grandes clássicos do Carnaval, convidando todo mundo a dançar. Além disso, os frequentadores terão acesso completo à área de lazer das unidades, incluindo quadras esportivas, piscinas e salões de jogos, garantindo diversão do começo ao fim.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araú ressaltou a importância do período e como o instituto se prepara para receber os foliões. “O Sesc Folia 2026 reforça o compromisso do Sesc-DF em promover cultura, lazer e convivência social, oferecendo um Carnaval seguro, acessível e acolhedor para famílias e amigos celebrarem juntos”, afirmou.

Os interessados devem ter a credencial do Sesc-DF, que pode ser feita por qualquer pessoa. As modalidades variam conforme o perfil do usuário, comerciários, conveniados, público 60+ e público em geral. O credenciamento pode ser realizado pelo site sescdf.com.br/credencial ou presencialmente em qualquer unidade do Sesc-DF.

Programação por unidade

Sesc Ceilândia - 15/02

* Banda Musical

* Oficinas Temáticas

* Atividades Recreativas

* Brinquedos Infláveis

* Picolés

Sesc Ceilândia - 17/02

* Banda Musical

* Oficinas Temáticas

* Atividades Recreativas

* Personagens Fantasiados

* Pipoca, Algodão doce e pintura de Rosto



Sesc Guará - 15/02

* Música ao Vivo

* Desafios Recreativos

* Brinquedos Infláveis

* Pedal Kart

* Pintura de Roso

* Picolés

* Bingo Recreativo

* Brinquedos Infláveis



Sesc Guará - 17/02

* Bailinho infantil

* Concurso de fantasias

* Recreadores Fantasiados

* Brinquedos Infláveis

* Pedal Kart

* Pipoca e Algodão Doce

Sesc Taguatinga Sul - 15/02

* Banda ao vivo

* Hidro Folia

* Bailinho com desfile de fantasias

* Brinquedos infláveis + Water Ball

* Oficina de máscaras

* Raspadinha e roleta da sorte

* Pintura de rosto

* Bingo recreativo



Sesc Taguatinga Sul - 17/02

* Banda ao vivo

* Bailinho com desfile de fantasias

* Brinquedos infláveis + Water Ball

* Recreadores fantasiados

* Picolés

* Pintura de rosto

* Bingo recreativo



Sesc Taguatinga Norte - 15/02

* Música ao vivo

* DJ

* Brinquedos infláveis

* Pedal Kart

* Aulões recreativos

* Pipoca, algodão doce e picolé



Sesc Taguatinga Norte - 17/02

* Música ao vivo

* DJ

* Bailinho Infantil

* Concurso de fantasia

* Recreadores fantasiados

* Brinquedos infláveis

* Pedal Kart

