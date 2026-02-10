TJDFT prevê pagamento do precatórios de 30 mil credores até julho deste ano

Governadora em exercício participa da reinauguração do Palacinho do TJDFT, prédio simbólico do tribunal - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agencia Brasília)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) trabalha para quitar, até julho de 2026, todos os precatórios da lista de superpreferências, que reúne pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves. Atualmente, essa lista conta com mais de 30 mil credores. De acordo com a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre), os credores com doenças graves tiveram seus pagamentos realizados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A regularização do fluxo de pagamentos é resultado de um processo de reestruturação da Coorpre, iniciado em janeiro do ano passado, sob a coordenação da juíza Simone Garcia. A reorganização envolveu mudanças na gestão, com foco no fortalecimento da governança, no cumprimento rigoroso da legislação, na padronização de procedimentos e no aumento da eficiência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As ações fazem parte do projeto Gestão Prática, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão Estratégica (SEPG) do TJDFT. Segundo a magistrada, as medidas criaram uma base mais sólida para a tomada de decisões, o acompanhamento de resultados e a organização de médio prazo, o que tem impactado diretamente a celeridade e a segurança jurídica dos pagamentos.

Leia também: Queimaduras e fraturas: pais são presos por torturar filhos no DF

Entre as medidas adotadas está o mapeamento e o aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho da Coorpre, que tem o objetivo de corrigir defasagens, alinhar entendimentos e tornar os procedimentos mais eficientes. Um dos avanços ocorreu no fluxo de pagamento, aprimorado em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação (SETI), que garante mais segurança, transparência e rastreabilidade das operações.

Outra mudança importante foi a dispensa da exigência de procuração atualizada para que advogados e advogadas já constituídos pelos credores possam realizar o levantamento dos valores, desde que o alvará seja eletrônico e atenda às regras de segurança e rastreabilidade.

Em 2025, a Coorpre realizou o pagamento de R$ 270.798.962,16 em precatórios, beneficiando 5.522 credores. No mesmo período, o balcão virtual da unidade registrou mais de 7 mil atendimentos, reflexo da alta demanda.

A análise de riscos também levou à adoção de medidas para reduzir impugnações recorrentes. Uma delas foi a determinação de que o pagamento de precatórios só seja suspenso quando houver efeito suspensivo formalmente concedido.

Além disso, foram criadas cartilhas e formulários para orientar e padronizar os pedidos de habilitação de cessionários apresentados por advogados, o que contribuiu para maior organização dos processos.