Homem é preso por furtar casal de gansos do Parque da Cidade

Homem é detido com casal de gansos levados da Lagoa dos Patos no Parque da Cidade - (crédito: Edmundo Ribeiro/SEL/Agência Brasília)

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de sexta-feira (7/2) após furtar um casal de gansos do Parque da Cidade, um dos principais espaços de lazer da capital. O suspeito foi interceptado durante uma abordagem policial enquanto tentava deixar o local com os animais dentro do carro.

A ocorrência aconteceu por volta das 23h30, quando policiais realizavam um ponto de bloqueio em frente ao Centro POP. Durante a ação, a equipe avistou um veículo Fiat Palio se aproximando, seguido de perto por seguranças do Parque da Cidade, que sinalizavam para a abordagem.

Segundo os vigilantes, o homem havia acabado de furtar as aves do Lagoa dos Patos e tentou fugir em seguida. Os seguranças conseguiram acompanhar o veículo até a área externa do parque, onde os policiais realizaram a interceptação.

Durante a revista no automóvel, os militares encontraram um casal de gansos no interior do carro. Diante da situação, o suspeito foi detido no local. As aves foram recuperadas, e o homem, juntamente com as testemunhas, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para o registro da ocorrência.

O caso foi registrado como furto, e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação e pelos procedimentos legais cabíveis.