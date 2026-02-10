PMDF descobre ponto de tráfico de drogas na Vila Cauhy

Policiais descobriram um esquema de tráfico de drogas na Vila Cauhy, que resultou na detenção de dois adolescentes e um adulto. O grupo foi flagrado com grande quantidade de entorpecentes, munições de uso restrito e materiais utilizados para a comercialização das drogas, que evidenciam a atuação organizada dos criminosos na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45), nesta segunda-feira (9/2). Os agentes realizavam patrulhamento na área por volta das 16h30. Durante a ação, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, tentaram fugir para o interior de uma residência ao perceberem a aproximação da viatura, mas foram contidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas proximidades, um homem, 22, também foi abordado e portava uma pochete com entorpecentes. Ele foi identificado pelos policiais como “olheiro” do ponto de venda, responsável por monitorar a movimentação e alertar os comparsas sobre a presença policial.

No interior do imóvel, os policiais localizaram 16 munições de calibre 357, além de uma munição de 9mm. Também foram apreendidas diversas porções de cocaína, crack e haxixe, tabletes de maconha, uma sacola com maconha orgânica, uma faca, R$ 414,35 em dinheiro e equipamentos usados para o fracionamento e a venda das substâncias.

Leia também: Homem armado assalta duas mulheres em sequência em quadras do Guará 1

Após o recolhimento, os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para os procedimentos legais. O suspeito maior de idade foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Os envolvidos responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso restrito, além dos atos infracionais correspondentes no caso dos menores.