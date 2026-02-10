Cão é resgatado em estado crítico e responsável é presa por maus-tratos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um cão foi resgatado em estado gravíssimo pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde de segunda-feira (9/2), em Samambaia, após denúncia de que o animal estava ferido há dias, sem qualquer tipo de cuidado ou assistência veterinária. A ação resultou na prisão em flagrante da responsável pela guarda do animal pelo crime de maus-tratos.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema). No local indicado pela denúncia, os policiais encontraram o cão em um barraco improvisado, sem condições mínimas de higiene ou proteção. O animal apresentava um ferimento aberto no pescoço, sinais compatíveis com miíase — infestação de larvas de moscas — e não conseguia se levantar, evidenciando o estado crítico de saúde.

Diante da gravidade da situação, o cão foi imediatamente retirado do local e encaminhado para atendimento emergencial em um hospital veterinário na Asa Sul. O resgate contou com o apoio de uma protetora independente, que assumiu provisoriamente a guarda do animal durante o tratamento.

A responsável foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a cão ou gato, previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais. A legislação prevê pena de reclusão e multa para esse tipo de crime.

Em nota, a PCDF reforçou que maus-tratos contra animais são crimes e serão rigorosamente apurados. A corporação também destacou a importância da colaboração da população para o combate a esse tipo de violência. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197, opção 0, pelo WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.