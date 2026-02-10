Vacas e bois são encontrados em situação degradante em Brazlândia; polícia investiga

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso de maus-tratos contra bovinos encontrados em condições degradantes na região rural de Brazlândia. Os animais apresentavam extrema magreza, ausência de abrigo e falta de acesso adequado à água, cenário que levantou indícios de violação da legislação ambiental.

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema), estiveram no local na tarde de segunda-feira (9/2), coletaram provas adicionais, realizaram registros audiovisuais e levantaram informações técnicas sobre o estado de saúde dos bovinos.

Durante a ação, os policiais também identificaram o tutor responsável pelos animais. Com o avanço da investigação, a PCDF prepara uma operação de apreensão do gado, que será realizada com apoio da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. A medida tem como objetivo garantir manejo adequado, avaliação veterinária e destinação compatível com o bem-estar animal.

Segundo a Polícia Civil, a prioridade é interromper imediatamente a situação de risco, preservar a prova material e assegurar a responsabilização dos envolvidos, conforme previsto na legislação ambiental vigente.

A PCDF reforça que maus-tratos a animais, inclusive aqueles destinados à produção, configuram crime e serão rigorosamente apurados, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da Polícia Civil do Distrito Federal.