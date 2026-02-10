Deputado propõe dar nome de Rodrigo Castanheira à avenida de Águas Claras

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) protocolou, nessa segunda-feira (9/2), um projeto que propõe a alteração do nome da Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, para Avenida Rodrigo Castanheira, em homenagem ao adolescente que morreu após ser brutalmente agredido no dia 23 de janeiro, em Vicente Pires, pelo ex-piloto de Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso, 19 anos.

A proposta ainda será analisada pela Câmara Legislativa (CLDF) e precisa passar pelas comissões antes de seguir para votação em plenário. Caso aprovada, a mudança oficializa a homenagem ao jovem e transforma um dos principais espaços públicos da região em símbolo de memória e reflexão.

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, ficou 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras, após sofrer um traumatismo craniano decorrente das agressões. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (7/2).

O caso gerou grande comoção no Distrito Federal e reacendeu o debate sobre violência entre jovens e responsabilização criminal.

Na justificativa do projeto, o deputado destacou o caráter simbólico da proposta. “A alteração de sua denominação para Avenida Rodrigo Castanheira reveste-se de elevado significado simbólico, ao associar um espaço público de grande circulação à lembrança de um jovem cuja história não pode ser relegada ao esquecimento”, afirmou o parlamentar.