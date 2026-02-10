Denúncia de maus-tratos a cães termina em resgate de idoso vulnerável

Denúncia de maus-tratos a cães leva polícia a resgatar idoso em situação de vulnerabilidade em Brazlândia - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma denúncia de maus-tratos contra cães levou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a descobrir, na última segunda-feira (9/2), uma situação ainda mais grave em uma área rural de Brazlândia: além dos animais mantidos em condições de extrema insalubridade, um idoso foi encontrado em profundo sofrimento emocional e sem condições momentâneas de autocuidado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ave rara é resgatada de cativeiro clandestino no Recanto das Emas



A diligência foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema), que foram ao local para apurar indícios de crime ambiental envolvendo cães. Durante a verificação, os policiais constataram que o cenário ultrapassava a esfera dos maus-tratos aos animais, revelando um contexto de vulnerabilidade humana severa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No imóvel, os agentes encontraram um idoso em estado visível de fragilidade, apresentando sinais de incapacidade para cuidar de si próprio e em sofrimento emocional intenso. Diante da gravidade do quadro, a equipe acionou socorro imediato. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde permaneceu sob cuidados médicos, com a situação devidamente comunicada à rede de apoio social.

Leia também: Hospital de Base enfrenta sobrecarga e restringe atendimentos



Em relação aos animais, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento. Diante do risco atual aos cães, a PCDF deve representar ao Poder Judiciário para a adoção de medidas que garantam o acolhimento e a tutela dos animais pelo Estado, com o objetivo de interromper o ciclo de vulnerabilidade e assegurar condições adequadas de cuidado.

A corporação destacou que a atuação integrada busca não apenas a responsabilização criminal quando cabível, mas também a proteção da vida, tanto humana quanto animal, em contextos de negligência, abandono e sofrimento extremo.